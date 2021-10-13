Друга половина жовтня зробить ці знаки зодіаку багатшими: шукайте себе в списку!

Телець

Астрологи рекомендують ставити перед собою амбітні плани, оскільки жовтень стане для них часом виконання бажань, в тому числі матеріальних. Для досягнення цілей варто позбутися страху перед невідомим, спробувати щось нове, змінити амплуа. Можна здійснювати дорогі покупки, вкладати гроші в ремонт, робити подарунки друзям і рідним.

Близнюки

Приємні зміни у Близнюків почнуться після 12 жовтня. Везти буде тим, хто багато працює з документами. Доходи у представників інтелектуальних професій поповзуть вгору. Астрологи рекомендують приймати людей такими, якими вони є, через те, що відсутність сварок призведе до зниження грошових втрат автоматично.

Рак

Представникам цього знака варто витратити гроші на незвичайний відпочинок і новий одяг – це підніме настрій і поверне впевненість в собі. В кінці місяця Раків може відвідати геніальна ідея, яка переверне їх життя з ніг на голову і стане початком нового шляху у фінансовому житті.

Риби

Настане період, коли мрії та бажання почнуть виконуватися дуже швидко і непередбачувано. Фінансову удачу забезпечать зірки та планети. Щоб швидше досягти бажаного, Рибам необхідно знайти більше впевненості у своїх силах. Варто прислухатися до голосу розуму, а не до інтуїції.