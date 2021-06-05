Вторая неделя лета принесет бурю: женский гороскоп с 7 по 13 июня

Гороскоп на июнь говорит о том, что первая половина месяца будет довольно сложной. Коридор затмение, солнечное затмение и ретроградный Меркурий будут путать все задачи, а эмоциональность и нервы испытывать на прочность.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 7 по 13 июня и кому стоит быть осторожнее в дни. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Поводов для беспокойства в ближайшие дни будет много, но не стоит поддаваться необоснованной тревоге, так как это потянет за собой ворох проблем. Огненным Овнам нужно сохранить спокойствие и не упускать перспективные возможности. Не нужно принимать поспешные решения, может быть много ошибок. Отложите все важные действия на период после 10 июня – ситуация начнет стабилизироваться.

Женщина-Телец

Небольшая буря, которая началась с первых дней июня закончится только после 10 числа. Просто постарайтесь все это пережить. Однако астрологи рекомендуют оставаться начеку и не спешить с действиями. Покупки, спонтанные поездки и внезапная смена планов в ближайшие дни может повлечь за собой новый виток серьезных проблем.

Женщина-Близнецы

В ближайшие дни могут возникнуть напряжение в общении с партнерами, а также серьезные проблемы в работе. Начать неделю нужно с четкого плана дел и полностью отказаться от спонтанности. Резкое изменение планов может сыграть злую шутку и это принесет вред, и возможно – финансовые потери.

Женщина-Рак

Уверенности в себе добавит отличное расположение духа. И это поможет справиться со всеми проблемами и задачами. Энергию стоит направить в сторону решения старых задач, поиска новых знакомств и завершению дел, которые накопились. Все новые планы отложите на вторую половину месяца, чтоб избежать неприятностей.

Женщина-Лев

Перемены уже готовы посетить вашу жизнь и не стоит им противиться. Постарайтесь на этой неделе определять людей с дурными помыслами, так как они будут вас отвлекать от действительно интересных вещей. Прислушайтесь к интуиции и не спешите – это поможет привлечь в жизнь позитивные события.

Женщина-Дева

Будьте осторожны, так как есть риск встретиться с людьми, которые могут навредить и делам, и настроению. Не рассказывайте о своих планах и не доверяйте малознакомым людям, это поможет избежать неприятностей. Удача улыбнется тем Девам, которые могут почувствовать опасность заранее и умеют отказываться от слухов и непроверенной информации.

Женщина-Весы

Займитесь повышением своего образования, возобновите обучение или поищите новые векторы развития своей профессии. Если не будете сомневаться в своих силах и не станете откладывать важные решения, то успех к вам обязательно придет. Помощь со стороны мудрых наставников и их поддержка будут очень кстати.

Женщина-Скорпион

Период будет не из простых и могут вылезти наружу самые отрицательные черты характера. Они сильно помешают на пути к успеху и спровоцируют ссоры и выяснение отношений. Неделю астрологи советуют начать с восстановления равновесия. В период затмений и других негативных факторов стоит помнить, что борьба за счастье начинается с себя.

Женщина-Стрелец

В ближайшие дни единственная мысль позволит пройти сквозь все трудности легко – нужно быть счастливыми, невзирая на обстоятельства. Обходите стороной тех, кто проявляет негатив, не верьте слухам и взращивайте в себе уверенность. Это поможет достичь успехов в личной жизни, в работе, а также повысит вашу репутацию.

Женщина-Козерог

Совесть в ближайшие дни вызовет у вас приступ грусти и хандры. Не ругайте себя за ошибки прошлого, просто простите себя за все промахи. Однако сделайте выводы, чтобы в будущем это не повторять. Чтобы улучшить настроение, купите себе новую вещь и пообщайтесь с близкими друзьями.

Женщина-Водолей

На этой неделе посвятите больше времени себе. Не стоит идти в шумные компании – они будут вас раздражать и отвлекать от главного. Найдите время, чтобы собраться с мыслями, отдохнуть и самостоятельно найти решение для своих проблем. Время наедине спасет от перепадов настроения.

Женщина-Рыбы

Обратите внимание на вопросы или проблемы, связанные с личной жизнью. То, что тянется из прошлого и не дает покоя, может тормозить важные перемены в вашей жизни. Справиться с эмоциями помогут спорт или уборка в доме. Чтобы почувствовать себя лучше, в ход можно пустить все – ремонт, генеральную уборку, наведение порядка в шкафах.