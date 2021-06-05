Другий тиждень літа принесе бурю: жіночий гороскоп з 7 по 13 червня

Гороскоп на червень говорить про те, що перша половина місяця буде досить складною. Коридор затемнення, сонячне затемнення і ретроградний Меркурій будуть плутати всі завдання, а емоційність і нерви випробовувати на міцність.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в період з 7 по 13 червня і кому варто бути обережніше в дні. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Приводів для занепокоєння найближчими днями буде багато, але не варто піддаватися необгрунтованій тривозі, оскільки це потягне за собою купу проблем. Вогненним Овнам потрібно зберегти спокій і не упускати перспективні можливості. Не потрібно приймати поспішні рішення, може бути багато помилок. Відкладіть всі важливі дії на період після 10 червня – ситуація почне стабілізуватися.

Жінка-Телець

Невелика буря, яка почалася з перших днів червня закінчиться тільки після 10 числа. Просто постарайтеся все це пережити. Однак астрологи рекомендують залишатися напоготові та не поспішати з діями. Покупки, спонтанні поїздки та раптова зміна планів найближчими днями може потягнути за собою новий виток серйозних проблем.

Жінка-Близнюки

Найближчими днями можуть виникнути напруга в спілкуванні з партнерами, а також серйозні проблеми в роботі. Почати тиждень потрібно з чіткого плану справ і повністю відмовитися від спонтанності. Різка зміна планів може зіграти злий жарт і це принесе шкоду, і можливо – фінансові втрати.

Жінка-Рак

Впевненості в собі додасть відмінний настрій. І це допоможе впоратися з усіма проблемами та завданнями. Енергію варто направити в бік вирішення старих завдань, пошуку нових знайомств і завершення справ, які накопичилися. Всі нові плани відкладіть на другу половину місяця, щоб уникнути неприємностей.

Жінка-Лев

Зміни вже готові відвідати ваше життя і не варто їм противитися. Постарайтеся на цьому тижні визначати людей з поганими помислами, через те, що вони будуть вас відволікати від дійсно цікавих речей. Прислухайтеся до інтуїції та не поспішайте – це допоможе притягти в життя позитивні події.

Жінка-Діва

Будьте обережні, оскільки є ризик зустрітися з людьми, які можуть нашкодити й справам, і настрою. Не розповідайте про свої плани та не довіряйте малознайомим людям, це допоможе уникнути неприємностей. Удача посміхнеться тим Дівам, які можуть відчути небезпеку заздалегідь і вміють відмовлятися від чуток і неперевіреної інформації.

Жінка-Терези

Займіться підвищенням своєї освіти, відновіть навчання або пошукайте нові вектори розвитку своєї професії. Якщо не будете сумніватися у своїх силах і не станете відкладати важливі рішення, то успіх до вас обов'язково прийде. Допомога з боку мудрих наставників і їх підтримка будуть дуже до речі.

Жінка-Скорпіон

Період буде не з простих і можуть вилізти назовні самі негативні риси характеру. Вони сильно завадять на шляху до успіху і спровокують сварки та з'ясування відносин. Тиждень астрологи радять почати з відновлення рівноваги. У період затемнень і інших негативних факторів варто пам'ятати, що боротьба за щастя починається з себе.

Жінка-Стрілець

Найближчими днями єдина думка дозволить пройти крізь усі труднощі легко – потрібно бути щасливими, попри на всі обставини. Обходьте стороною тих, хто проявляє негатив, не вірте чуткам і вирощуйте в собі впевненість. Це допоможе досягти успіхів в особистому житті, в роботі, а також підвищить вашу репутацію.

Жінка-Козоріг

Совість найближчими днями викличе у вас напад смутку і нудьги. Не лайте себе за помилки минулого, просто вибачте себе за всі промахи. Однак зробіть висновки, щоб в майбутньому це не повторювати. Щоб поліпшити настрій, купіть собі нову річ і поспілкуйтеся з близькими друзями.

Жінка-Водолій

Цього тижня присвятіть більше часу собі. Не варто йти в галасливі компанії - вони будуть вас дратувати та відволікати від головного. Знайдіть час, щоб зібратися з думками, відпочити та самостійно знайти рішення для своїх проблем. Час наодинці врятує від перепадів настрою.

Жінка-Риби

Зверніть увагу на питання або проблеми, пов'язані з особистим життям. Те, що тягнеться з минулого і не дає спокою, може гальмувати важливі зміни у вашому житті. Справитися з емоціями допоможуть спорт або прибирання вдома. Щоб відчути себе краще, в хід можна пустити все – ремонт, генеральне прибирання, наведення порядку в шафах.