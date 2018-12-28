Знайди відмінності: як зустрічають Новий Рік у країнах Європи

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як святкують Новий рік наші близькі й далекі європейські сусіди

Як зустрічають Новий Рік у країнах Європи (відео: РБК-Україна)

Новий Рік вже зовсім близько. Скоро настане час подарунків, а на столах з'являться традиційні олів'є і оселедець під шубою.

У Європі Новий Рік святкують не так яскраво, як Різдво. Тим не менш там теж є свої традиції.

Новорічна ніч у Великобританії

В Англії на Новий Рік подарунки дарувати не прийнято. Головний дзвін — Біг Бен починає дзвонити навіть раніше півночі, але його дзвін приглушують спеціальною ковдрою. Рівно в 12 годин ковдру зривають і дзвін дзвонить у всю міць, сповіщаючи про прихід Нового року. Вважається, що закохані, щоб не розлучитися в майбутньому році, повинні поцілуватися під гілкою омели.

Фото: (РБК-Україна)

Французькі традиції

Французький Дід Мороз у новорічну ніч кладе кожній дитині подарунок в черевичок. У новорічний пиріг запікали боб, і кому діставався шматок з бобом - отримував титул бобового короля і всі підкорялися його наказам в святкову ніч. Господар-винороб повинен цокнутися з бочкою вина, щоб в майбутньому році був хороший урожай.

Фото: (РБК-Україна)

Гуляння на Сельвестров день

У Польщі, Чехії, Німеччині та деяких інших країнах Новий Рік називають ще і Сильвестром. Все тому, що коли настав 1000-й рік, люди чекали кінця світу. З моря повинен був виповзти змій Левіафан, щоб проковтнути всю Землю, але Святий Сильвестр переміг змія в невидимій битві. Це свято відзначається феєрверком та народними гуляннями.

Фото: (РБК-Україна)

Новорічне очищення

Якщо ви зустрічаєте Новий Рік в Італії, краще не виходьте на вулицю. З першим ударом дзвону з вікон полетять різні предмети — стільці, тумбочки, крісла та інші предмети. Так італійці, позбавляючись від усього старого, очищають місце для нового.

Новий рік зі смаком

Іспанці зустрічають Новий Рік під бій курантів на головній площі Мадрида. Там збираються тисячі людей, в руках у яких кульки з дванадцятьма виноградинами. Під час бою курантів під кожен удар закидають у рот по виноградині.

Де б ви не святкували Новий рік, головне - зберігайте святковий настрій!

Фото: (РБК-Україна)

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