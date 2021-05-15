Время жизненных перемен: астрологи назвали главных счастливчиков 15-16 мая

Какими будут выходные

В субботу возможны серьезные перемены, которые будут зависеть от многих факторов: от самого человека, от его усилий или наоборот – от полного бездействия. Не стоит ничего делать в спешке, не обдумав, так как это может сильно навредить. Не стоит брать на себя обязанности других людей, даже если речь идет о собственных детях.

Воскресенье будет тихим и спокойным, без ссор и конфликтов. Но не стоит проводить этот день в бездействии – этот период хорош для интеллектуальной и духовной деятельности.

Кому на выходных повезет

Близнецы

У вас прекрасно развита интуиция, а на этих выходных вы превзойдете сами себя. Дар будет распространяться не на события, а на людей. Сможете четко увидеть, что из себя представляет человек, определите того, кто относиться к другим с симпатией и добром. Это поможет завести новых друзей на всю жизнь.

Лев

Прислушивайтесь к знакам, которые будут посылать организм. Скорее всего сигналы будут о приятных и долгожданных переменах – например, о пополнении. Если вдруг утром почувствуете недомогание, то налегайте на витамины и погуляйте на свежем воздухе.

Весы

Судьба вам будет отправлять сигналы, которые будут иметь особый смысл – ничего не будет происходить просто так. Это может касаться не только ближайшего будущего, но и более далекого. В ближайшие дни Весы смогут четко увидеть то, чем хотят заниматься и смогут совершить нужные шаги в этом направлении.