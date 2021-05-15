Час життєвих змін: астрологи назвали головних щасливчиків 15-16 травня

Якими будуть вихідні

У суботу можливі серйозні зміни, які будуть залежати від багатьох факторів: від самої людини, від її зусиль або навпаки – від повної бездіяльності. Не варто нічого робити в поспіху, не обдумавши, оскільки це може сильно нашкодити. Не варто брати на себе обов'язки інших людей, навіть якщо мова йде про власних дітей.

Неділя буде тихою і спокійною, без сварок і конфліктів. Але не варто проводити цей день в бездіяльності – цей період хороший для інтелектуальної та духовної діяльності.

Кому на вихідних пощастить

Близнюки

У вас прекрасно розвинена інтуїція, а на цих вихідних ви перевершите самі себе. Дар буде поширюватися не на події, а на людей. Ви зможете чітко побачити, що з себе представляє людина, визначите того, хто ставиться до інших з симпатією і добром. Це допоможе завести нових друзів на все життя.

Лев

Прислухайтеся до знаків, які будуть посилати організм. Швидше за все сигнали будуть про приємні та довгоочікувані зміни - наприклад, про поповнення. Якщо раптом вранці відчуєте нездужання, то налягайте на вітаміни та погуляйте на свіжому повітрі.

Терези

Доля вам буде відправляти сигнали, які будуть мати особливий сенс – нічого не буде відбуватися просто так. Це може стосуватися не тільки найближчого майбутнього, але і більш далекого. Найближчими днями Терези зможуть чітко побачити те, чим хочуть займатися і зможуть зробити потрібні кроки в цьому напрямку.