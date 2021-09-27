Воздвижение 27 сентября: что нельзя делать, важные традиции и приметы великого дня

Воздвижение Креста Господнего - один из самых крупных православных праздников, который принадлежит к числу великих двунадесятых - важнейших после Пасхи. Этот день празднуется всегда 27 сентября, он имеет особые традиции, запреты и приметы.
Что можно и нельзя делать в этот день, обряды и таинства - читайте ниже в нашем материале.
Этот праздник посвящен важнейшему - обнаружению в IV веке пещеры Гроба Господня и Креста Иисуса Христа.
В этот день обязательно нужно посетить храм, где помолиться за искупление грехов и здоровье родных.
Главным символом этого дня является крест. В церкви крестики покупали или же приносили на освящение свой. После этот крестик дарили ребенку, чтобы он стал его оберегом от болезней и горестей.
После праздника собираются за столом всей семьей. На стол подаются постные блюда, из которых обязательно что-то с капустой - пирожки, пироги и так далее.
Конечно же праздновать нужно в заранее убранном доме, так как домашними заботами в этот день заниматься нельзя.
В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.
Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.
Раннее мы писали, что обязательно нужно сделать в великий праздник.