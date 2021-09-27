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Воздвижение 27 сентября: что нельзя делать, важные традиции и приметы великого дня

Автор: Светлана Мащенко

Воздвижение Креста Господнего - один из самых крупных православных праздников, который принадлежит к числу великих двунадесятых - важнейших после Пасхи. Этот день празднуется всегда 27 сентября, он имеет особые традиции, запреты и приметы.

Что можно и нельзя делать в этот день, обряды и таинства - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции великого дня

Этот праздник посвящен важнейшему - обнаружению в IV веке пещеры Гроба Господня и Креста Иисуса Христа.

В этот день обязательно нужно посетить храм, где помолиться за искупление грехов и здоровье родных.

Главным символом этого дня является крест. В церкви крестики покупали или же приносили на освящение свой. После этот крестик дарили ребенку, чтобы он стал его оберегом от болезней и горестей.

После праздника собираются за столом всей семьей. На стол подаются постные блюда, из которых обязательно что-то с капустой - пирожки, пироги и так далее.

Конечно же праздновать нужно в заранее убранном доме, так как домашними заботами в этот день заниматься нельзя.

В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.

Что нельзя делать на Воздвижение

  • Заниматься тяжелым трудом, убирать, стирать, шить и так далее.
  • Начинать новые дела, проекты, завязывать новые знакомства.
  • Брать и давать в долг, так как это к убыткам.
  • Ходить в лес - это к неприятностям и даже потерям.
  • Есть мясные блюда, пить алкоголь - день постный.
  • Шумно веселиться, устраивать вечеринки.
  • Сквернословить, ссориться, завидовать.

Прочтите эту молитву на Воздвижение:

Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Приметы на 27 сентября:

  • Если на Воздвижение холодно, то и зима будет холодной;
  • Дует холодный северный ветер - то следующее лето будет тёплым;
  • Ударили морозы - зима будет ранняя и снежная;
  • Если на Воздвижение тепло, то хорошая погода продлится до Покрова, 14 октября.

Раннее мы писали, что обязательно нужно сделать в великий праздник.

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