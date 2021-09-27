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Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня

Автор: Світлана Мащенко

Воздвиження Хреста Господнього - одне з найбільших православних свят, яке належить до числа великих двунадесятих - найважливіших після Великодня. Цей день святкується завжди 27 вересня, він має особливі традиції, заборони і прикмети.

Що можна і не можна робити в цей день, обряди і таїнства - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції великого дня

Це свято присвячене найважливішому - виявленню в IV столітті печери Гробу Господнього і хреста Ісуса Христа.

У цей день обов'язково потрібно відвідати храм, де помолитися за спокуту гріхів і здоров'я рідних.

Головним символом цього дня є хрест. У церкві хрестики купували або ж приносили на освячення свій. Після цей хрестик дарували дитині, щоб він став його оберегом від хвороб і прикрощів.

Після свята збираються за столом всією сім'єю. На стіл подаються пісні страви, з яких обов'язково щось з капустою - пиріжки, пироги і так далі.

Звичайно ж святкувати потрібно в заздалегідь прибраному будинку, так як домашніми турботами в цей день займатися не можна.

У цей день можна і потрібно квасити капусту. Вважається, що вона вдасться особливо смачною. Якщо з'їсти на Воздвиження капусту, ви не будете хворіти цілий рік.

Що не можна робити на Воздвиження

  • Займатися важкою працею, прибирати, прати, шити і так далі.
  • Починати нові справи, проекти, зав'язувати нові знайомства.
  • Брати і давати в борг, так як це до збитків.
  • Ходити в ліс - це до неприємностей і навіть втрат.
  • Їсти м'ясні страви, пити алкоголь - день пісний.
  • Шумно веселитися, влаштовувати вечірки.
  • Лихословити, сваритися, заздрити.

Прочитайте цю молитву на Воздвиження:

Хресті чесний, хранитель душі і тілу буди Мі: чином своїм біси скинувши, вороги відганяючи, пристрасті упраждняя і благоговіння даруючи мі, і життя, і силу, сприянням Святого Духа і чесними Пречистої Богородиці благаннями. Амінь.

Прикмети на 27 вересня:

  • Якщо на Воздвиження холодно, то і зима буде холодною;
  • Дме холодний північний вітер - то наступне літо буде теплим;
  • Вдарили морози - зима буде рання і сніжна;
  • Якщо на Воздвиження тепло, то гарна погода триватиме до Покрови, 14 жовтня.

Раннє ми писали, що обов'язково потрібно зробити у велике свято.

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