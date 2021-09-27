Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня

Важливі традиції великого дня

Це свято присвячене найважливішому - виявленню в IV столітті печери Гробу Господнього і хреста Ісуса Христа.

У цей день обов'язково потрібно відвідати храм, де помолитися за спокуту гріхів і здоров'я рідних.

Головним символом цього дня є хрест. У церкві хрестики купували або ж приносили на освячення свій. Після цей хрестик дарували дитині, щоб він став його оберегом від хвороб і прикрощів.

Після свята збираються за столом всією сім'єю. На стіл подаються пісні страви, з яких обов'язково щось з капустою - пиріжки, пироги і так далі.

Звичайно ж святкувати потрібно в заздалегідь прибраному будинку, так як домашніми турботами в цей день займатися не можна.

У цей день можна і потрібно квасити капусту. Вважається, що вона вдасться особливо смачною. Якщо з'їсти на Воздвиження капусту, ви не будете хворіти цілий рік.

Що не можна робити на Воздвиження

Займатися важкою працею, прибирати, прати, шити і так далі.

Починати нові справи, проекти, зав'язувати нові знайомства.

Брати і давати в борг, так як це до збитків.

Ходити в ліс - це до неприємностей і навіть втрат.

Їсти м'ясні страви, пити алкоголь - день пісний.

Шумно веселитися, влаштовувати вечірки.

Лихословити, сваритися, заздрити.

Прочитайте цю молитву на Воздвиження:

Хресті чесний, хранитель душі і тілу буди Мі: чином своїм біси скинувши, вороги відганяючи, пристрасті упраждняя і благоговіння даруючи мі, і життя, і силу, сприянням Святого Духа і чесними Пречистої Богородиці благаннями. Амінь.

Прикмети на 27 вересня: