Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня

Воздвиження Хреста Господнього - одне з найбільших православних свят, яке належить до числа великих двунадесятих - найважливіших після Великодня. Цей день святкується завжди 27 вересня, він має особливі традиції, заборони і прикмети.
Що можна і не можна робити в цей день, обряди і таїнства - читайте нижче в нашому матеріалі.
Це свято присвячене найважливішому - виявленню в IV столітті печери Гробу Господнього і хреста Ісуса Христа.
У цей день обов'язково потрібно відвідати храм, де помолитися за спокуту гріхів і здоров'я рідних.
Головним символом цього дня є хрест. У церкві хрестики купували або ж приносили на освячення свій. Після цей хрестик дарували дитині, щоб він став його оберегом від хвороб і прикрощів.
Після свята збираються за столом всією сім'єю. На стіл подаються пісні страви, з яких обов'язково щось з капустою - пиріжки, пироги і так далі.
Звичайно ж святкувати потрібно в заздалегідь прибраному будинку, так як домашніми турботами в цей день займатися не можна.
У цей день можна і потрібно квасити капусту. Вважається, що вона вдасться особливо смачною. Якщо з'їсти на Воздвиження капусту, ви не будете хворіти цілий рік.
Хресті чесний, хранитель душі і тілу буди Мі: чином своїм біси скинувши, вороги відганяючи, пристрасті упраждняя і благоговіння даруючи мі, і життя, і силу, сприянням Святого Духа і чесними Пречистої Богородиці благаннями. Амінь.
Раннє ми писали, що обов'язково потрібно зробити у велике свято.