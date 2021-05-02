Как восстановиться после кризиса: Настя Каменских делится секретами

Советы для восстановления от Насти Каменских

Первым и главным секретом настоящей перезагрузки певица называет смену обстановки.

"Не обязательно уезжать из страны. Вы можете отправиться в пригород, к родственникам или знакомым, арендовать домик в лесу - что угодно. Главное - сменить "декорации", которые успели надоесть за карантин", - говорит она.

Второе условие - хорошая компания.

"Не зря говорят, что человеку нужен человек. Мы люди очень социальные, нам важна поддержка наших близких. И мы сами должны стать такой поддержкой для них", - считает NK.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы)

Третьим секретом настоящей перезагрузки она называет активный характер отдыха.

"Если вы просто будете валяться в кровати целый день, ничего не изменится, даже если у вас за окном - прекрасный вид на океан. Продумайте план активностей и придерживайтесь его. Только без фанатизма, вам не обязательно сворачивать горы. Прогулка в лес, приготовление любимого блюда, пикник на берегу реки - это должно быть не сложное, но приятное занятие", - отмечает Настя.

Фото: Настя Каменских и Потап в Мексике (личный архив певицы)

В здоровом теле - здоровый дух. Поэтому важно регулярно делать физические упражнения и не увлекаться фастфудом. И это - четвертый секрет восстановления.

"Никто не требует от вас олимпийских рекордов, пусть это будет просто утренняя разминка. Главное, чтобы это было регулярно", - советует певица.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы)

И, наконец, пятый секрет - это душевное равновесие. В период карантина и тотальной неопределенности трудно оставаться уверенным и спокойным. Психологическое давление очень велико и важно учиться с ним справляться.

"Мне помогает медитация. Но достаточно будет просто находить время на саму себя и позволять себе ничего не делать, никуда не спешить и не нервничать. Устраивать себе психологический детокс. Я сама прошла через тяжелый период трудностей и потерь, и знаю, как непросто вернуть веру в свои силы. Поэтому хочу обратиться ко всем, кто сейчас переживает трудности. Вы - молодцы, вы много сделали и многое еще сделаете. Любите себя, верьте в себя, относитесь к себе бережно и с заботой. У вас все получится!" - советует Настя.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы)

Напомним, выпуски реалити "Девочки рулят", где певица делиться не только интересными моментами из поездки, но и полезными советами, выходит на YouTube канале Насти Каменских каждый вторник и четверг.