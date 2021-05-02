Як відновитися після кризи: Настя Каменських ділиться секретами

Поради для відновлення від Насті Каменських

Першим і головним секретом справжнього перезавантаження співачка називає зміну обстановки.

"Не обов'язково їхати з країни. Ви можете відправитися в передмістя, до родичів або знайомих, орендувати будиночок в лісі - що завгодно. Головне - змінити "декорації", які встигли набриднути за карантин", - каже вона.

Друга умова - хороша компанія.

"Не дарма кажуть, що людині потрібна людина. Ми люди дуже соціальні, нам важлива підтримка наших близьких. І ми самі повинні стати такою підтримкою для них", - вважає NK.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (особистий архів співачки)

Третім секретом справжнього перезавантаження вона називає активний характер відпочинку.

"Якщо ви просто будете валятися в ліжку цілий день, нічого не зміниться, навіть якщо у вас за вікном - прекрасний вид на океан. Продумайте план активностей і дотримуйтеся його. Тільки без фанатизму, вам не обов'язково згортати гори. Прогулянка в ліс, приготування улюбленої страви, пікнік на березі річки - це має бути не складне, але приємне заняття", - зазначає Настя.

Фото: Настя Каменських і Потап в Мексиці (особистий архів співачки)

У здоровому тілі - здоровий дух. Тому важливо регулярно робити фізичні вправи і не захоплюватися фастфудом. І це - четвертий секрет відновлення.

"Ніхто не вимагає від вас олімпійських рекордів, нехай це буде просто ранкова розминка. Головне, щоб це було регулярно", - радить співачка.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (особистий архів співачки)

І, нарешті, п'ятий секрет - це душевна рівновага. У період карантину і тотальної невизначеності важко залишатися впевненим і спокійним. Психологічний тиск дуже великий і важливо вчитися з ним справлятися.

"Мені допомагає медитація. Але досить буде просто знаходити час на саму себе і дозволяти собі нічого не робити, нікуди не поспішати та не нервувати. Влаштовувати собі психологічний детокс. Я сама пройшла через важкий період труднощів і втрат, і знаю, як непросто повернути віру у свої сили. Тому хочу звернутися до всіх, хто зараз переживає труднощі. Ви - молодці, ви багато зробили та багато ще зробите. Любіть себе, вірте в себе, ставтеся до себе дбайливо і з турботою. У вас все вийде!" - радить Настя.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (особистий архів співачки)

Нагадаємо, випуски реаліті "Дівчатка рулять", де співачка ділитися не тільки цікавими моментами з поїздки, а й корисними порадами, виходить на YouTube каналі Насті Каменських щовівторка і четверга.