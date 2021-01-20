Внезапная весна в январе: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине в ближайшие дни резко поменяется. До выходных холодный воздух будет преобладать в большинстве областей и местами пройдет мокрый снег и снег с дождем.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в субботу, 23 января, вся страна почувствует плюсовую температуру и морозы отступят, а местами погода будет почти весенняя. На востоке страны будет сухо и солнечно, ночью от 0 до +4 градусов, днем от +2 до +5 градусов, местами до +7 градусов.

В южной части ожидается сильный ветер, но без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит +2 +5 градусов, днем прогреется до +7 +10 градусов. В Крыму небольшая облачность, сухо, ночью +5 +7 градусов, днем до +9 +11 градусов.

На севере страны возможен небольшой снег с дождем. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

Мокрый снег, снег с дождем, а также дождь прогнозируются в западной части страны. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.

В центральной части без осадков, небольшая облачность. Ночью от 0 до +2 градусов, днем потеплеет до +2 +7 градусов.

В Киеве 23 января без существенных осадков, ночью от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +3 +5 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 23 января

Тем временем, в среду, 20 января, потепление только начнет заходить на территорию Украины. На востоке, юге, в центральной части и на севере сохранятся сильные ночные морозы, от -24 до -15 градусов. Только на западе от -7 до -5 градусов. Днем в большинстве областей столбики термометров начнут подниматься, только на востоке, севере и в центре будет еще очень холодно. В западных областях пройдет мокрый снег и снег с дождем, а воздух прогреется до +2 градусов.

В Киеве 20 января без существенных осадков, ночью -19 -17 градусов, днем от -9 до -7 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 20 января

Напомним, ранее мы сообщали о том, что потепление в Украине ожидается не везде и местами будет до -22 градусов.

А также мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на февраль.