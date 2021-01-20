Раптова весна в січні: синоптики показали нові карти погоди

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. До вихідних холодне повітря буде переважати в більшості областей, місцями пройде мокрий сніг та сніг з дощем.

Як повідомляє Український гідрометцентр, в суботу, 23 січня, вся країна відчує плюсову температуру і морози відступлять, а місцями буде майже весняна погода. На сході країни буде сухо і сонячно, вночі від 0 до +4 градусів, вдень від +2 до +5 градусів, місцями до +7 градусів.

У південній частині очікується сильний вітер, але без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме +2 +5 градусів, вдень прогріється до +7 +10 градусів. У Криму невелика хмарність, сухо, вночі +5 +7 градусів, вдень до +9 +11 градусів.

На півночі країни можливий невеликий сніг з дощем. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

Мокрий сніг, сніг з дощем, а також дощ прогнозуються в західній частині країни. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів.

В центральній частині без опадів, невелика хмарність. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень потеплішає до +2 +7 градусів.

У Києві 23 січня без істотних опадів, вночі від -1 до +1 градуса, вдень потеплішає до +3 +5 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 23 січня

Тим часом у середу, 20 січня, потепління тільки почне заходити на територію України. На сході, півдні, в центральній частині та на півночі збережуться сильні нічні морози, від -24 до -15 градусів. Тільки на заході від -7 до -5 градусів. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів почнуть підійматися, тільки на сході, півночі та в центрі буде ще дуже холодно. У західних областях пройде мокрий сніг та сніг з дощем, а повітря прогріється до +2 градусів.

У Києві 20 січня без істотних опадів, вночі -19 -17 градусів, вдень -9 -7 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 20 січня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що потепління в Україні очікується не скрізь і місцями буде до -22 градусів.

А також ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на лютий.