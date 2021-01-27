Влюбленная Michelle Andrade впервые рассказала о своем парне

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) впервые сделала признание о своей личной жизни. Красотка рассказала, есть ли у нее парень, и какие отношения их связывают.
Такими интимными подробностями артистка поделилась с ведущими шоу 2POPODCAST Позитивом Алексеем Завгородним и ПТП Алексеем Потапенко.
В дружеской атмосфере Мишель ответила на волнующих многих вопрос и призналась, что сейчас влюблена. А ее молодой человек - в первую очередь - ее друг.
Мишель Андранде с Потапом и Позитивом (фото: прес-служба)
"Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюбленный, потому что он больше творит, по-другому себя ощущает", - рассказала певица.
Мишель любит демонстрировать свои формы (фото: instagram.com/mishvirmish)
А вот имя возлюбленного артистка предпочла оставить в тайне, чтобы сохранить интригу.
Интервью с Michelle Andrade (видео: 2POpodcast)
Интересно, что фаны заметили некую "искру" между Мишель и Позитивом, о чем они пишут в комментариях:
Напомним, что недавно Michelle Andrade шокировала поклонников откровенными фотографиями для мужского глянца.
Кроме того Мишель рассказала, какие новые увлечения появились в ее жизни во время карантина и что помогает ей постоянно быть в хорошей физической форме