Закохана Michelle Andrade вперше розповіла про свого хлопця

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде (Michelle Andrade) вперше зробила зізнання про своє особисте життя. Красуня розповіла, чи є у неї хлопець, і які стосунки їх пов'язують.
Такими інтимними подробицями артистка поділилася з ведучими шоу 2POPODCAST Позитивом Олексієм Завгороднім і ПТП Олексієм Потапенком.
У дружній атмосфері Мішель відповіла на хвилюючі багатьох питання і зізналася, що закохана. А її молодий чоловік - в першу чергу - її друг.
Мішель Андранде з Потапом і Позитивом (фото: прес-служба)
"Мій хлопець знає більше, ніж подружка, ніж мама. Він мій друг в першу чергу. Всі проблеми вирішуються в родині, між парою. Це ж круто, коли людина творча закохана, тому що вона творить, по-іншому себе відчуває", - розповіла співачка.
Мішель любить демонструвати свої форми (фото: instagram.com/mishvirmish)
А ось ім'я коханого артистка вирішила залишити в таємниці, щоб зберегти інтригу.
Інтерв'ю з Michelle Andrade (відео: 2POpodcast)
Цікаво, що фани помітили певну "іскру" між Мішель і Позитивом, про що вони пишуть в коментарях:
Нагадаємо, що нещодавно Michelle Andrade шокувала шанувальників відвертими фотографіями для чоловічого глянцю.
Крім того Мішель розповіла, які нові явища з'явилися в її житті під час карантину і що допомагає їй постійно бути в хорошій фізичній формі