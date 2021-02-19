Влажно и умеренно тепло: какой будет весна в Украине в 2021 году

Зима завершится показателями около нуля, едва заметно переходя в минус, во многих же других местах по ночам часто будет до 5 градусов мороза.

В марте же в большинстве населенных пунктов будет уже плюсовая среднесуточная температура. При этом и по ночам много где будет уже +2-3 С°. Средняя влажность будет колебаться в диапазоне 59-78%.

Весна по статистике продолжится относительно умеренным ростом температур.

Апрель продемонстрирует дневные скачки до +16... +20 С°, с ночными понижениями до 5... 8 градусов тепла. Одновременно с этим начнет опускаться влажность, нижняя граница упадет до 54%, а верхняя редко будет достигать 70%.

Колебания влажности в мае достигнут серьезных значений — в некоторых местах после осадков она будет превышать 85%, а в других населенных пунктах оставаться в районе 60%. По ночам термометр продемонстрирует +9... +15 С°, днем стоит ждать не более 23 градусов.

Лето в полной мере начнется в июне — дневная жара до 30 С° с бешеными скачками влажности и ночными температурами в районе +16... +19 С°.