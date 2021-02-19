Волого і помірно тепло: якою буде весна в Україні у 2021 році

Зима завершиться показниками близько нуля, ледь помітно переходячи в мінус, у багатьох інших місцях по ночах часто буде до 5 градусів морозу.

У березні у більшості населених пунктів буде вже плюсова середньодобова температура. При цьому і ночами багато де буде вже +2-3°. Середня вологість буде коливатися в діапазоні 59-78%.

Весна за статистикою продовжиться відносно помірним зростанням температур.

Квітень продемонструє денні скачки до +16... +20°, з нічними зниженнями до 5... 8 градусів тепла. Одночасно з цим почне опускатися вологість, нижня межа впаде до 54%, а верхня рідко буде досягати 70%.

Коливання вологості в травні досягнуть серйозних значень — в деяких місцях після опадів вона буде перевищувати 85%, а в інших населених пунктах залишатися в районі 60%. Вночі термометр покаже +9... +15 С°, вдень варто очікувати не більше 23 градусів.

Літо повною мірою почнеться в червні — денна спека до +30° з шаленими стрибками вологості та нічними температурами в районі +16... +19°.