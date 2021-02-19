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Волого і помірно тепло: якою буде весна в Україні у 2021 році

Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні навесні 2021 року буде досить теплою і вологою. Вона порадує відносно помірним зростанням температур. Перший місяць буде переважно з "плюсовою" температурою. Вже у квітні очікуються коливання рівнів тепла до+20 градусів. Травень завершитися практично літнім теплом.

Детальний прогноз опубліковано на сайті V-2021.

Зима завершиться показниками близько нуля, ледь помітно переходячи в мінус, у багатьох інших місцях по ночах часто буде до 5 градусів морозу.

У березні у більшості населених пунктів буде вже плюсова середньодобова температура. При цьому і ночами багато де буде вже +2-3°. Середня вологість буде коливатися в діапазоні 59-78%.

Весна за статистикою продовжиться відносно помірним зростанням температур.

Квітень продемонструє денні скачки до +16... +20°, з нічними зниженнями до 5... 8 градусів тепла. Одночасно з цим почне опускатися вологість, нижня межа впаде до 54%, а верхня рідко буде досягати 70%.

Коливання вологості в травні досягнуть серйозних значень — в деяких місцях після опадів вона буде перевищувати 85%, а в інших населених пунктах залишатися в районі 60%. Вночі термометр покаже +9... +15 С°, вдень варто очікувати не більше 23 градусів.

Літо повною мірою почнеться в червні — денна спека до +30° з шаленими стрибками вологості та нічними температурами в районі +16... +19°.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали нову дату потепління в Україні.

А також розповідали про те, що з'явився несподіваний прогноз погоди навесні в Україні.

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