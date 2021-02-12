Владимир Остапчук сделал признание о книгах и назвал произведения, которые перевернули его жизнь

Шоумен Владимир Остапчук, который отправился отдыхать на Мальдивы со своей женой, сделал неожиданное признание о книгах. Он откровенно рассказал о том, что любит читать с детства и вырос в литературной семье.
Какие книги произвели на него впечатление, и кто оказал на него влияние в юном возрасте, Остапчук рассказал на своей странице в Instagram.
"Я обожаю читать. Моя бабушка была директором библиотеки в университете, дядя писателем, в моей комнате всегда было полно книг и, наверное, логично, что с самого детства я обожаю книги: вид, запах, и все что с ними связано. У меня неоднократно спрашивают, что бы я посоветовал прочитать. Держите то, что перевернет вашу жизнь так же, как когда-то мою", - написал шоумен и перечислил свой топ-книг.
Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Остапчук отрастил косу и нарядился в женское платье.