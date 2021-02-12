Володимир Остапчук зробив зізнання про книги і назвав твори, які перевернули його життя

Шоумен Володимир Остапчук, який відправився відпочивати на Мальдіви зі своєю дружиною, зробив несподіване зізнання про книжки. Він відверто розповів про те, що любить читати з дитинства і виріс в літературній сім'ї.
Які книги справили на нього враження, і хто чинив на нього вплив в юному віці, Остапчук розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Я обожнюю читати. Моя бабуся була директором бібліотеки в університеті, дядько письменником, у моїй кімнаті завжди було повно книг і, напевно, логічно, що з самого дитинства я обожнюю книги: вид, запах, і все що з ними пов'язано. У мене неодноразово запитують, що я б порадив прочитати. Тримайте те, що переверне ваше життя, так само як коли-то моє", - написав шоумен і перерахував свій топ-книг.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Остапчук відростив косу і вбрався в жіноче плаття.