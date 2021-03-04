Винник про 8 марта: "русский мир" пытается нас удержать в своей орбите

"Это праздник, однозначно, в таком понимании, как мы знаем и помним, имеет плохой шлейф из прошлой страны - Советского Союза. Он объединяет людей, которые его празднуют, в определенной степени с "русским миром", несмотря на то, что праздник имеет якобы международный статус. Я лично интересовался, будучи заграницей, так ли оно есть на самом деле. И, к сожалению, или к счастью, никто о таком празднике в международном аспекте не слышал. Там нет ни такой полемики, ни разговоров. Поэтому, по моему мнению, с помощью этого праздника и подобные ему "русский мир" пытается нас удержать в своей орбите", - говорит певец.

Но есть и обратная сторона медали.

"С другой стороны, женщины имеют право на свой праздник. У нас есть День матери, праздник, который последние годы стал более известным и популярным, чем прежде. Но опять же, сейчас разделяют праздник женщин и праздник матери, поэтому общество находится в переходном этапе, мнения разделились. Понятно, что весеннее время способствует этому празднику, когда начало весны, все оживает, красота и женщины и т. д. Но, однозначно, плохо то, что он имеет еще свой советский шлейф", - резюмировал Винник.

Виктор Винник покорил немало сердец своими песнями