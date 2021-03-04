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Винник про 8 березня: "рускій мір" пробує нас стримати у своїй орбіті

Автор: Дмитрий Войналович

Уже скоро в Україні відзначатимуть 8 березня. Щоправда, для когось - це Свято весни і краси, а для інших - лише відголосок радянського минулого.

У інтерв'ю Lite популярний український співак і лідер гурту МЕРІ Віктор Винник розповів, які емоції викликає 8 березня у нього, і чи є альтернатива цьому дню.

"Це свято, однозначно, у такому розумінні, як ми знаємо та пам'ятаємо, має поганий шлейф з минулої країни - Радянського Союзу. Воно єднає людей, які його святкують, до певної міри з "рускім міром", незважаючи на те, що свято має нібито міжнародний статус. Я особисто цікавився, будучи закордоном, чи воно так є насправді. І, на жаль, чи на щастя, ніхто про таке свято у міжнародному аспекті не чув. Там немає ані такої полеміки, ані розмов. Тому, на мою думку, через це свято та схожі йому "рускій мір" пробує нас стримати у своїй орбіті", - каже співак.

Але є й зворотний бік медалі.

"З іншого боку, жінки мають право на своє свято. У нас є День матері, свято, яке останніми роками стало більш відомим та популярним, аніж колись. Але знову ж таки, зараз розділяють свято жінки та свято матері, тому суспільство перебуває у перехідному етапі, думки розділились. Зрозуміло, що весняний час сприяє цьому святу, коли початок весни, все оживає, краса та жіноцтво і т. д. Але, однозначно, погано те, що воно має ще свій радянський шлейф", - резюмував Винник.

Віктор Винник підкорив чимало сердець своїми піснями

Раніше ми писали, що екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії.

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