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Эти везунчики встретят настоящую любовь до конца лета: найдите свой знак Зодиака в списке!

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Пятница 06 августа 2021 05:30
Эти везунчики встретят настоящую любовь до конца лета: найдите свой знак Зодиака в списке! Фото: Гороскоп на август 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 расскажет про три знака Зодиака, которые до конца лета смогут встретить настоящую любовь. Вам нужно слушать свое сердце, обращать внимание на знаки, а звезды и планеты будут вас направлять и помогать.

Своим любовным прогнозом поделился Хаял Алекперов, дважды победитель "Битвы экстрасенсов", пишут Факты.

Овен

Хаял считает, что начало месяца сулит одиноким Овнам много перспективных знакомств. Вполне возможно, что спонтанная романтическая встреча станет началом бурного романа да еще и с перспективой.

Лев

В августе Львы окажутся в центре внимания противоположного пола. И для тех представителей знака Зодиака, чье сердце свободно, а душа хочет полета, такая ситуация - прекрасный повод изменить сложившуюся ситуацию в личной жизни.

Козерог

Конец лета станет для вас очень благоприятым временем для отдыха. Спонтанное путешествие в это время станет первым шагом к позитивным изменениям в личной жизни. Особенно это касается одиноких сердец. Алекперов говорит, что судьбоносное знакомство - не за горами.

Ранее астролог Арина Артуровна предупредила про особенный период, который связан с Солнцем в квадратуре с Ураном.

Также мы писали, какие знаки Зодиака обречены на успех в августе 2021.

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