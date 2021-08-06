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Ці везунчики зустрінуть справжнє кохання до кінця літа: знайдіть свій знак Зодіаку в списку!

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П'ятниця 06 серпня 2021 05:30
Ці везунчики зустрінуть справжнє кохання до кінця літа: знайдіть свій знак Зодіаку в списку! Фото: Гороскоп на серпень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, які до кінця літа зможуть зустріти справжнє кохання. Вам потрібно слухати своє серце, звертати увагу на знаки, а зірки і планети будуть вас направляти і допомагати.

Своїм любовним прогнозом поділився Хаял Алекперов, двічі переможець "Битви екстрасенсів", пишуть Факти.

Овен

Хаял вважає, що початок місяця обіцяє самотнім Овнам багато перспективних знайомств. Цілком можливо, що спонтанна романтична зустріч стане початком бурхливого роману та ще й з перспективою.

Лев

У серпні Леви опиняться в центрі уваги протилежної статі. І для тих представників знака Зодіаку, чиє серце вільне, а душа хоче польоту, така ситуація - прекрасний привід змінити ситуацію, що склалася в особистому житті.

Козоріг

Кінець літа стане для вас дуже сприятливим часом для відпочинку. Спонтанна подорож в цей час стане першим кроком до позитивних змін в особистому житті. Особливо це стосується самотніх сердець. Алекперов каже, що доленосне знайомство - не за горами.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про особливий період, який пов'язаний з Сонцем в квадратурі з Ураном.

Також ми писали, які знаки Зодіаку приречені на успіх в серпні 2021.

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