Как вести себя на первом свидании: Камалия и Алина Гросу дали советы украинцам ко Дню святого Валентина

"Для девушки главное - ждать, чтобы приглашение на свидание сделал парень. Думаю, на первое свидание лучше пойти в ресторан или кафе, туда, где действительно можно спокойно поговорить и узнать больше о друг друге. Заодно - посмотреть на манеры поклонника и много чего узнать о нем.

У меня всегда было так: если мужчина приходит на первое свидание без цветов, без какого-то маленького подарка как проявления внимания (стоимость абсолютно не важна!), то я общение не продолжала. Еще - всегда обращала внимание на обувь: если она грязная и неухоженная, мне это не нравится. Обувь может быть не новой, но всегда аккуратной", - отметила Камалия.

Ведущая Таня Ли признается: свое первое свидание вспомнить не может.

"Но могу предположить, что это было очень волнительно: часы сборов перед зеркалом и обсуждений с подружками! В наше время мир стремительно меняется, и правила свиданий - тоже! Мне кажется, было бы круто на первом свидании вместе попробовать то, что раньше не пробовали, получить новые впечатления, развлечься новым для себя способом! Тогда не будет времени на неловкости притирания. Тем более, что в непредсказуемой ситуации мы показываем себя настоящих! И сразу будет понятно, твой человек или нет", - сказала она.

А вот Алина Гросу уверена, что о том, как вести себя на первом свидании, должны в первую очередь думать мужчины.

"Мне кажется, этот вопрос больше к мужчине. Тут главное - с каким человеком: с тем, кого любишь и кто любит тебя или у вас только зарождение чувств. Это всегда приятно и правильно. Поэтому мой главный лайфхак - найти правильного человека, к которому есть чувства, и с наслаждением проводить время", - говорит певица.

Певец Никита Ломакин также дал главный лайфхак, который поможет счастливо провести романтическое свидание.

"Главный лайфхак - быть собой, в меру шутить, не говорить много о себе, слушать девушку. Делать культурные, обычные комплименты. Нужно показать интеллект, чувство юмора и свои особенности характера, чтобы человек сразу отличил тебя от других", - сказал артист.