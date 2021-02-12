Як поводитися на першому побаченні: Камалія та Аліна Гросу дали поради українцям до Дня святого Валентина

"Для дівчини головне - чекати, щоб запрошення на побачення зробив хлопець. Думаю, на перше побачення краще піти в ресторан або кафе, туди, де дійсно можна спокійно поговорити і дізнатися більше про один одного. Заодно подивитися на манери шанувальника і багато чого дізнатися про нього.

У мене завжди було так: якщо чоловік приходить на перше побачення без квітів, без якогось маленького подарунка як прояви уваги (вартість абсолютно не важлива!), то я спілкування не продовжувала. Ще - завжди звертала увагу на взуття: якщо воно брудне і недоглянуте, мені це не подобається. Взуття може бути не новим, але завжди акуратним", - зазначила Камалія.

Ведуча Таня Лі зізнається: своє перше побачення згадати не може.

"Але можу припустити, що це було дуже хвилююче: години зборів перед дзеркалом і обговорень з подружками! В наш час світ стрімко змінюється, і правила побачень - теж! Мені здається, було б круто на першому побаченні разом спробувати те, що раніше не пробували, отримати нові враження, розважитися новим для себе способом! Тоді не буде часу на незручності притирання. Тим більше, що в непередбаченій ситуації ми показуємо себе справжніх! І відразу буде зрозуміло, твоя людина чи ні", - сказала вона.

А ось Аліна Гросу впевнена, що про те, як вести себе на першому побаченні, мають в першу чергу думати чоловіки.

"Мені здається, це питання більше до чоловіка. Тут головне - з якою людиною: з тим, кого любиш і хто любить тебе чи у вас тільки зародження почуттів. Це завжди приємно і правильно. Тому мій головний лайфхак - знайти правильну людину, до якої є почуття, і з насолодою проводити час", - каже співачка.

Співак Нікіта Ломакін також дав головний лайфхак, який допоможе щасливо провести романтичне побачення.

"Головний лайфхак - бути собою, в міру жартувати, не говорити багато про себе, слухати дівчину. Робити культурні, звичайні компліменти. Потрібно показати інтелект, почуття гумору і свої особливості характеру, щоб людина відразу відрізнила тебе від інших", - сказав артист.