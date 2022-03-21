Вера Брежнева уехала из России, чтобы помогать украинским беженцам

"Мои мама и бабушка - русские. Папа и дедушка - украинцы. Оба народа - мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда. У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать - сделайте это.

Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже пятый день у нас идет война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено", - написала Брежнева 28 февраля и показала фото разрушенных городов.

Она сообщила, что сейчас находится в безопасности, но ее муж, мама и семья младшей сестры прячутся от бомбежек в подвале в Киеве.

"Потому что военные действия идут и в Киеве, и в Житомире, и в Харькове, и в Бердянске, и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Чернигове, и в Одессе, и в Каховке, и в других городах, селах.

И все до единого украинцы молят русских солдат - не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у неё оправдания", - подчеркнула артистка.

Ее начали хейтить в социальных сетях. Но нашлись также и те, кто ее поддержал.

"Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, ее проявляют знакомые и незнакомые. Сейчас какое-то время плохих новостей, но хороших людей", - призналась Брежнева.

Россияне осудили Брежневу за то, что она уехала. На нее вылили кучу гневных комментариев и даже порадовались ее исчезновению.

Сейчас она находится в Польше и активно занимается волонтерством - работает в Центре помощи и собирает гуманитарную помощь.

Несколько лет назад Вера Брежнева в одном из интервью заявила, что не считает себя украинской певицей. Так как все ее творчество связано с российской аудиторией.

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала такой. Более того, когда я прошла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - сказала артистка.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) – родилась в городе Каменское Днепропетровской области. Стала известной благодаря поп-группе ВИА Гра, где была солисткой с 2003 по 2007 год. Снималась в кино – "Любовь в большом городе". В 2010 году выпустил свой первый сольный альбом. В России жила с начала 2000-х годов, но часто приезжала в Украину – тут остались родители и родственники. Родителям она купила квартиру в Борисполе.

В 2015 году тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе. Кроме карьеры певицы, Брежнева занималась социальными проектами – стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин в странах Средней Азии и Восточной Европы. Создала свой благотворительный фонд.

От первого брака в 2001 году родила дочь Соню. От второго брака – родила дочь Сару в 2009 году. Старшая дочь сейчас с ней в Польше.

После того как Брежнева выступила против вторжения России в Украину, она попала в список артистов, которым запрещена концертная деятельность в России.