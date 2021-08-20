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Венера в Весах подарит любовь трем знакам Зодиака: готовьтесь стать счастливыми!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 подскажет, каким знакам Зодиака уникальный период Венеры в Весах (с 16 августа по 10 сентября) принесет незабываемые любовные приключения. Если вы в отношениях, вас ждет гармония и романтическое настроения, а одиночки получат шанс встретить вторую половинку.

Об этом пишет dailyhoro.

Лев

Представители огненного знака смогут посмотреть на отношения с немного иного ракурса. В любви откроются новые грани, а яркие эмоции, полученные в этот период, запомнятся надолго. Не исключено, что Львы-одиночки смогут встретить любовь там, где даже не предполагали.

Весы

Одинокие Весы смогут найти вторую половинку, ведь вы будете производить хорошее впечатление где бы вы не появились. Открыто флиртуйте и не бойтесь знакомиться с понравившимися людьми. Смелость будет полезной как для мужчин, так и для женщин.

Скорпион

Скорпионы станут более открытыми и добродушными. Ваш партнер сможет почувствовать положительные изменения - возможен перевод отношений на новый уровень или их реанимация. Если на пути Скорпиона-одиночки появится кто-то приятный, понравиться этому человеку поможет ваша открытость.

Козерог

Вселенная поможет Козерогам встретить любовь, но людям данного Знака стоит помнить, что первое впечатление всегда самое правильное. Опирайтесь в любви на интуицию, а не на логику, доверьтесь внутреннему голосу, который подскажет, тот ли человек с вами рядом.

Ранее астролог Арина Артуровна также рассказала, что всем нам ожидать от Венеры в Весах.

Кроме того астрологи рассказали, какие знаки Зодиака столкнутся с переменами благодаря Ретроградному Урану.

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астрологГороскоп