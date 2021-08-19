Ретроградный Уран кардинально изменит жизнь этих знаков Зодика: избранных только трое!

Гороскоп 2021 расскажет про время Ретроградного Урана, которое будет длиться с 16 августа по 21 января 2022 года. Для некоторых знаков Зодиака это время станет особенным, так как их ждут важные жизненные перемены.

Рак

Избавьтесь от всего старого, чтобы это время помогло внести в вашу жизнь позитивные перемены. В первую очередь это касается вещей, которые вас окружают: старая одежда, мебель, сломанная техника, годами ждущая ремонта. И наконец-то откажитесь от общения с токсичными людьми - они вносят в вашу жизнь лишь напряжение и негатив.

Лев

Львам такое положение планеты сможет подарить внутреннюю свободу и сменить обстановку. Астрологи советуют вам перестать думать слишком много о работе и делах и попробовать раскрыться в какой-то другой сфере жизни.

Козерог

Жизненные принципы Козерогов период Ретроградного Урана смогут поменяться, причем самым внезапным образом. Это может быть озарение, снизошедшее в процессе работы или отдыха, либо слова какого-нибудь писателя, фраза из фильма. Главное - не противьтесь процессу перестройки!