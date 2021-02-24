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Венера в Рыбах: кому уникальный период принесет наибольшую удачу

Автор: Светлана Мащенко

Украинский астролог рассказала про период, связанный с переходом Венеры в Рыбы. Он начнется в конце февраля, и будет оказывать влияние на всех нас в течение ближайшего времени.

О том, что сулит нам этот транзит рассказала украинский астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, 25 февраля произойдет ингрессия Венеры в знак Зодиака Рыбы. Этот период является благоприятным для построения отношений и новых знакомств.

Но есть и нюансы. Ведь такая Венера излишне идеализирует своего партнера по личным отношениям либо по бизнесу. Поэтому не может адекватно воспринимать ситуацию.

"Любовь и чувства в это время могут быть надуманными, чисто платоническими либо безответными. Это скорее иллюзия мечты, когда человек предается фантазиям, внутренне переживает какие-то моменты, причем для него неважно, происходило это наяву или в его мечтах", - рассказывает Арина Артуровна.

Она считает, что в этот период может проявляться чрезмерная эмоциональная зависимость от партнера. Могут быть интриги, сплетни, беспричинные слезы, надуманные обиды, истерики, лень и апатия.

Кроме того в это время могут просыпаться скрытые страхи, разного рода комплексы и фобии, зависимость от алкоголя и лекарств.

А вот в коммерции этот время может принести удачу. Благоприятными станут тайные дела коммерческого плана, денежные махинации и деятельность, которая не облагается налогами.

"Возможен большой приток денег, но следует опасаться мошенников. Так же этот транзит поможет творческому процессу, полету фантазии и приходу неистового вдохновения", - резюмировала астролог.

Ранее астролог также рассказала, что сулит всем знакам Зодиака переход Солнца в знак Зодиака Рыбы.

Также таролог рассказала всем знакам Зодиака, к чему следует готовиться на текущей неделе.

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