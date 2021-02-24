Венера в Рыбах: кому уникальный период принесет наибольшую удачу

По словам эксперта, 25 февраля произойдет ингрессия Венеры в знак Зодиака Рыбы. Этот период является благоприятным для построения отношений и новых знакомств.

Но есть и нюансы. Ведь такая Венера излишне идеализирует своего партнера по личным отношениям либо по бизнесу. Поэтому не может адекватно воспринимать ситуацию.

"Любовь и чувства в это время могут быть надуманными, чисто платоническими либо безответными. Это скорее иллюзия мечты, когда человек предается фантазиям, внутренне переживает какие-то моменты, причем для него неважно, происходило это наяву или в его мечтах", - рассказывает Арина Артуровна.

Она считает, что в этот период может проявляться чрезмерная эмоциональная зависимость от партнера. Могут быть интриги, сплетни, беспричинные слезы, надуманные обиды, истерики, лень и апатия.

Кроме того в это время могут просыпаться скрытые страхи, разного рода комплексы и фобии, зависимость от алкоголя и лекарств.

А вот в коммерции этот время может принести удачу. Благоприятными станут тайные дела коммерческого плана, денежные махинации и деятельность, которая не облагается налогами.

"Возможен большой приток денег, но следует опасаться мошенников. Так же этот транзит поможет творческому процессу, полету фантазии и приходу неистового вдохновения", - резюмировала астролог.