Венера переходит в знак Рака: астролог рассказала, что строго запрещено делать в этот период

"Прекрасный период для того, чтоб навести порядки в семейных, любовных делах. Выехать с семьей на природу или просто позавтракать всем вместе воскресным утром. Такая Венера очень любит семейные традиции и ценности, неплохо обзавестись ими в этот период для укрепления отношений", - рассказывает астролог.

Будет наблюдаться высокая эмоциональность, чувствительность, ранимость в любовных делах. Но за то в этот период можно почувствовать реальную родственную душу, понять кто "твой человек".

Эксперт предупредила, что это время не подходит для новых знакомств, так как они будут весьма сомнительными и неоднозначными. А вот для старых знакомств, отношений, возврату былых чувств и исправления ошибок в существующих парах - подходит идеально.

С 2 по 27 июня настроение может быть весьма переменчивое и не поддающееся логике, расслабляет в такие моменты семья, родные, дом, надежный человек рядом и обеспеченность.

"Уделите время свои родителям, позаботьтесь о своем доме, сделайте ремонт или почините неполадки, если требуется. Приготовьте с любимым человеком вкусную еду, зажгите свечи, поставьте красивую музыку и пригласите старых друзей - вы почувствуете глубину и душевность общения и эмоций", - говорит эксперт.

Рак довольно неуверенный в себе знак, поэтому ищет постоянных доказательств любви, для него важен особенный взгляд, магия, прикосновение, тонкая эмоциональная интуитивная связь, которая видима только вам вдвоем.

Роскошное время, чтоб поделиться своими эмоциями, признаться в чувствах, проявить любовь, заботу и понимание. Окружение становится более сентиментальным и романтичным.

Главное не замыкаться в себе, если есть проблемы, а обратиться к психологу, астрологу или близкому по духу человеку за советом. Так как на таких аспектах, замыкаясь в себе и фокусируясь на негативе, могут быть необратимые последствия.

"Желание любить и быть любимым затмевает все, даже разум. Хочется скорее создать семью, родить детей. Но этот период не подходит для помолвок, регистрации отношений и знакомств с родителями. Так как у нас сейчас ретроградный Меркурий, статический Нептун и Юпитер", - добавила Арина.

В сфере финансов это неблагоприятное время, чтоб вкладывать в недвижимость, политику, иллюзорное представление проектов, нереалистичность идей, несбыточные обещания, обманы и мошенничество.