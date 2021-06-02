Венера переходить в знак Рака: астролог розповіла, що суворо заборонено робити в цей період

"Прекрасний період для того, щоб навести порядки в сімейних, любовних справах. Виїхати з сім'єю на природу або просто поснідати всім разом недільного ранку. Така Венера дуже любить сімейні традиції і цінності, непогано обзавестися ними в цей період для зміцнення стосунків", - розповідає астролог.

Буде спостерігатися висока емоційність, чутливість, вразливість в любовних справах. Але за те в цей період можна відчути реальну споріднену душу, зрозуміти хто "твоя людина".

Експерт попередила, що цей час не підходить для нових знайомств, позаяк вони будуть вельми сумнівними і неоднозначними. А ось для старих знайомств, відносин, повернення колишніх почуттів і виправлення помилок в існуючих парах - підходить ідеально.

З 2 по 27 червня настрій може бути вельми мінливим і нелогічним, розслабляє в такі моменти сім'я, рідні, будинок, надійна людина поруч і забезпеченість.

"Приділіть час своїм батькам, подбайте про свій будинок, зробіть ремонт або полагодьте неполадки, якщо потрібно. Приготуйте з коханою людиною смачну їжу, запаліть свічки, поставте красиву музику і запросіть старих друзів - ви відчуєте глибину і душевність спілкування та емоцій", - говорить експерт.

Рак досить невпевнений в собі знак, тому шукає постійних доказів любові, для нього важливий особливий погляд, магія, дотик, тонка емоційний інтуїтивний зв'язок, який видимий тільки вам удвох.

Розкішний час, щоб поділитися своїми емоціями, зізнатися в почуттях, проявити любов, турботу і розуміння. Оточення стає більш сентиментальним і романтичним.

Головне не замикатися в собі, якщо є проблеми, а звернутися до психолога, астролога або близької по духу людини за порадою. Так як на таких аспектах, замикаючись в собі і фокусуючись на негативі, можуть бути незворотні наслідки.

"Бажання любити і бути коханим затьмарює все, навіть розум. Хочеться швидше створити сім'ю, народити дітей. Але цей період не підходить для заручин, реєстрації відносин і знайомств з батьками. Так як у нас зараз ретроградний Меркурій, статичний Нептун і Юпітер", - додала Аріна.

У сфері фінансів це несприятливий час, щоб вкладати в нерухомість, політику, ілюзорне уявлення проектів, нереалістичність ідей, нездійсненні обіцянки, обмани і шахрайство.