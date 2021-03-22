Венера в Овне принесет импульсивность и чувственность: астролог сделала предупреждение

Она отметила, что период Венеры в Овне продлится с 21 марта до 14 апреля. В эти дни можно и нужно действовать, но с холодным умом и без лишней импульсивности. Это будет касаться и бизнеса, и личных отношений, иначе – можно наделать ошибок из-за своей глупости и ограниченности виденья всей картины.

Деньги в такой период тратятся быстро, импульсивно, без предварительных расчетов и целесообразности – на то, что захотелось в данный конкретный момент.

В общении с людьми возрастает хамство и фамильярность, невежество и нетерпимость к глупости. Особенно болезненно будут восприниматься сарказм, оскорбления и унижение достоинств человека. Есть риск ссор из-за импульсивности, резкости, ревности и безответных чувств.

Венера одержима объектом любви и готова на все, лишь бы завладеть и записать в свою собственность "свой объект". Гордость, субординация и чувство такта – это не про Венеру, она предпочитает обходиться без прелюдий и сразу переходить к делу. Чувства и поведение некоторых людей могут выставляться на показ и даже быть чересчур наигранными и вульгарными.

Отношения, которые завяжутся на таких аспектах, могут стать яркими, запоминающимися, но могут перегореть очень быстро. Интерес друг к другу быстро угаснет и в основном это будут отношения без каких-либо условностей и перспектив, основанные только на сексуальном влечении друг к другу.

А вот в существующие отношения такие аспекты способны привнести новизну ощущений, огонь и страсть. Люди робкие и несмелые в это время почувствует себя увереннее в своей привлекательности и начнут сами проявлять инициативу.

В целом, по словам Арины Артуровны, это очень благоприятное время для любых инициатив и принятия их.