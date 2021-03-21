Опасайтесь конфликтных ситуаций: гороскоп для всех знаков Зодиака с 22 по 28 марта

Гороскоп на конец марта гласит о том, что первый месяц весны закончится слегка напряженно. Звезды и планеты могут спровоцировать конфликтные ситуации, но трудности можно будет побороть с помощью сдерживания эмоций и проявления искренних чувств.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 22 по 28 марта, и кому стоит быть осторожнее. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Постарайтесь не конфликтовать, так как Венера переходит в знак Овна, а это может вызвать ссоры. Удача ожидает тех Овнов, которые живут или встречаются со своими собратьями по зодиаку. Постарайтесь также поберечь личное время и деньги, а также не давайте никому пустых обещаний.

Телец

Судьба может сделать крутой поворот и в жизни Тельцов начнется светлая полоса. Постарайтесь не отключать рационализм и осторожность, особенно в финансовых вопросах. Из ошибок прошлого получится извлечь важный урок и пришло время разобраться с причинами того, почему жизнь сложилась именно так. В сфере денег проявите особую внимательность – не носите с собой крупные суммы денег наличными, не берите в долг и не оформляйте кредиты.

Близнецы

Самые сложные дни – 22 и 23 марта. С понедельника возможно много трудных ситуаций и нужно опираться на факты, а не на домыслы. В любовной сфере ожидаются большие успехи, особенно у тех, кто уже состоит в отношениях. Близнецы смогут выйти в любви на новый уровень. А тем, кто еще в поиске, астрологи советуют не переоценивать свои силы.

Рак

Эмпатия в ближайшие дни просто взлетит и это даже окажется опасным. Не стоит обращать внимание на тех, кто провоцирует вас на негатив – в вашем окружении есть манипуляторы и энергетические вампиры. Они могут расставить свои сети и Ракам стоит быть осмотрительнее. Для одиноких Раков есть хорошая новость – на горизонте появится претендент на роль спутника жизни.

Лев

Львам звезды обещают везение в любви и одиноким представителям этого знака стоит сфокусироваться на поиске второй половинки. Тем, кто уже в отношениях, звезды и планеты обещают удачу. Стоит посвятить время своему партнеру и семье, а вот критику со стороны близких не нужно воспринимать слишком близко к сердцу. Большая часть может быть правдивой и стоит прислушаться. На выходных отправляйтесь на шоппинг.

Дева

Будьте внимательными на этой неделе, есть риск обзавестись новыми врагами. Блокируйте негатив и отрицательную энергию. И помните: все, кто нас не любят –либо глупы, либо завидуют. Девам будет везти на людей второго типа. Они опасны и их негатив может быть не распознан сразу. Можно отправляться в поездку или поменять обстановку.

Весы

Посвятите часть времени домашним делам – это поможет привлечь удачу и успех в вашу жизнь. Сейчас наступает идеальное время для самоанализа, духовных практик и обучения. Есть шанс получить ответы на вопросы, которые давно терзают. 26 и 27 марта в жизни Весов может произойти что-то приятное, что совершенно не планировалось. На выходных лучше не переутомляться.

Скорпион

Венера в Овне принесет Скорпионам много отрицательной энергетики, которая спровоцирует рост проблем. Не принимайте спонтанные решения, так как последствия могут плачевными. Не отклоняйтесь от стандартного распорядка дня. Если не рисковать и не искать приключений, то неделя будет легкой, а все неурядицы безобидными. Постарайтесь не пускать в свою жизнь негатив, так как в ближайшие дни вы останетесь без покровительства звезд и планет.

Стрелец

Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, не совершайте дорогостоящих покупок. Если возникнет желание с кем-то общаться и знакомиться – делайте это в интернете. Успеху поможет интуиция, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, особенно в трудных ситуациях. В конце марта Стрельцам будет сложнее прогнозировать поведение людей, так как проницательность уйдет в спячку.

Козерог

Перестаньте оправдываться и объяснять причины своих поступков всем подряд. С 22 по 28 марта вам дозволено поступать так, как требует ваше сердце. Большие успехи ожидают в сфере любви, а вот в финансовой сфере стоит опасаться агрессивного поведения людей. Не бейте тревогу, действуйте в привычном ритме и занимайтесь своими делами.

Водолей

У вас накопилось много негативных мыслей, которые уже положили начало вашему направлению. Постарайтесь общаться больше с позитивными людьми и искать радость и оптимизм в любом общении. В сфере финансов стоит быть начеку, и экономить нужно не время, а деньги. Спланируйте все дела правильно и расставьте приоритеты. Венера может образовать любовные треугольники, и честность уйдет на второй план.

Рыбы

На вашу голову свалится много новых задач и проблем и усталость одолеет задолго до выходных. Это может спровоцировать появление апатии и уныния. С пятницы стоит заняться изучением духовных практик и поиском новых увлечений. В общении с близкими и коллегами сохраняйте тактичность и сдержанность. Умеренные расходы пойдут на пользу, а в начале недели избегайте людных мест.