Ведущий "плюсов" вывел в свет красавицу жену: "семья - самое главное в жизни"

На торжественный вечер Свят пришел в строгом черном костюме и белой рубашке, образ уже традиционно дополнил яркими носками из своей коллекции - красного цвета с перцами в тон элегантной бабочки.

Святослав Гринчук (фото: пресс-служба 1+1)

А его жена появилась в длинном шифоновом платье синего цвета - легкие локоны и вечерний макияж завершили лук.

Кристина Гринчук (фото: пресс-служба 1+1)

"Это действо, которое вдохновляет, с основным месседжом - семья - самое главное в жизни каждого человека. Во время награждения услышал несколько впечатляющих историй украинских семей. Как например семьи - Юсан, которая опекает 18 детей, и Брагинцы, которые усыновили 11 малышей и подарили им свою любовь и заботу. Большая гордость и уважение к людям, которые осознанно берут на себя такую ответственность и показывают, как может быть по-другому", - прокомментировал Гринчук.

Святослав Гринчук со своей женой (фото: пресс-служба 1+1)

Заметим, что супруги уже давно являются знаковыми гостями среди украинских селебритиз на светских мероприятиях.

Святослав Гринчук с семьей Тимура Мирошниченко (фото: пресс-служба 1+1)

Святослав и Кристина с мужем Валентины Хамайко Андреем Онистратом и их сыном Андрюшей (фото: пресс-служба 1+1)