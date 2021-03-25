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Ведучий "плюсів" вивів у світ красуню дружину: "родина - найголовніше у житті"

Автор: Володимир Костирін

Відомий український журналіст, ведучий ранкових випусків ТСН Святослав Гринчук вийшов у світ зі своєю коханою дружиною Христиною. Це сталося під час щорічної сімейної премії "Родина року".

Дивіться фото щасливого подружжя у нашому матеріалі нижче.

На урочистий вечір Свят прийшов у строгому чорному костюмі й білій рубашці, образ вже традиційно доповнив яскравими шкарпетками зі своєї колекції - червоного кольору з перцями в тон елегантного метелика.

Святослав Гринчук (фото: прес-служба 1+1)

А його дружина з’явилась у довгій шифоновій сукні синього кольору - легкі локони і вечірній макіяж завершили лук.

Христина Гринчук (фото: прес-служба 1+1)

"Це дійство, що надихає, з основним меседжом - родина - найголовніше у житті кожної людини. Під час нагородження почув кілька вражаючих історій українських родин. Як наприклад сім'ї - Юсан, що опікується 18-ма дітьми, і Брагинці, що усиновили 11-тьох малюків та подарували їм свою любов та турботу. Велика гордість і повага до людей, які усвідомлено беруть на себе таку відповідальність і показують, як може бути по-іншому", - прокоментував Гринчук.

Святослав Гринчук зі своєю дружиною (фото: прес-служба 1+1)

Зауважимо, що подружжя вже давно є знаковими гостями серед українських селебрітіз на світських заходах.

Святослав Гринчук з родиною Тимура Мирошниченка (фото: прес-служба 1+1)

Святослав і Христина з чоловіком Валентини Хамайко Андрієм Оністратом та їх сином Андрійком (фото: прес-служба 1+1)

Раніше ми писали про те, що у Луцьку 41-річна українка народила вже 17-ту дитину. Мати-героїня зізналася, що неймовірно щаслива.

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