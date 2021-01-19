Ведущий "Орел&Решка" посоветовал ТОП достопримечательностей города в туристическом Кельне. Долина реки Рейн – местность в самом сердце Германии. Она считается одним из чудес Европы. Именно в эту красоту отправилась команда тревел-шоу "Орел&Решка" (Новый канал). Наиболее знаменитый город здесь – Кельн. Он, кстати, четвертый по количеству населения в Германии после Берлина, Гамбурга и Мюнхена. А еще это город очень древний – ему почти две тысячи лет.

– В Кельне можно увидеть много такого, чего не увидишь больше нигде в Германии, – делится ведущий. – Поэтому я решил сделать краткий осмотр достопримечательностей. Сохраняйте себе, господа туристы!

1. Подземная филармония

– Это та достопримечательность, на которую можно наступить. Да-да, я именно это и сделал. Случайно и в запрещенное время, – рассказывает Антон. – Когда начинается репетиция, то охрана ставит специальные таблички вокруг, где написано, что нельзя заходить в центр площади, чтобы прохожие не мешали художникам.

2. Памятник поэту, который испражняется

– Этой скульптурой автор хотел сказать, что власти безразлично на людей, – рассказывает ведущий. – Но власть не промолчала и ответила не менее оригинально. Они повесили на здании ратуши голову, которая показывает народу язык.

3. Мост Гогенцеллернів

– Это огромный и крепкий мост через реку Рейн, – говорит Зайцев. – Он весь увешан "замочками любви", там просто нет свободного места.

4. Кельнский собор

– Эта легендарная гигантская постройка – наиболее помпезная, что есть в Кельне, – говорит ведущий. – Собор такой большой, что его видно, наверное, из каждого окна в городе. Представьте, пока не построили Эйфелеву башню, он был самым высоким зданием в мире. Здесь точно нет чего-то более величественного, ведь именно через эту памятку даже город Кельн порой называют "город-собор". Строили Кельнский собор 632 года. Кстати, интересный факт – сначала он был бежевого цвета, но за века песчаник, из которого здание сделано, потемнел естественным путем. Не забудьте также зайти внутрь, ведь там – наиболее впечатляюще. Там находится аж десять тысяч квадратных метров витражей. Самый интересный – современный витраж с пикселями, где есть 11011 крошечных кусочков стекла разных оттенков. Весной и осенью ровно в 11:11 солнце светит через эти пиксели, и в соборе появляется радуга. Побывать там – невероятные ощущения!

Смотрите полный выпуск «Орла&Решки. Чудеса света» из немецкой долины реки Рейн на сайте и на YouTube Нового канала.

Как мы ранее сообщали, ведущие тревел-программы "Орел&Решка. Чудеса Света" показали места невероятной красоты, от которых захватывает дух.