Ведучий "Орел&Решка" порадив ТОП пам’яток міста в туристичному Кельні. Долина річки Рейн – місцина в самому серці Німеччини. Вона вважається одним із чудес Європи. Саме в цю красу вирушила команда тревелу "Орел&Решка" (Новий канал). Найбільш знамените місто тут – Кельн. Воно, до речі, четверте за кількістю населення в Німеччині після Берліна, Гамбурга та Мюнхена. А ще це місто дуже давнє – йому майже дві тисячі років.

– У Кельні можна побачити багато такого, чого не побачиш більше ніде в Німеччині, – ділиться ведучий. – Тож я вирішив зробити короткий огляд пам’яток. Зберігайте собі, панове туристи!

1. Підземна філармонія

– Це та пам’ятка, на яку можна наступити. Так-так, я саме це і зробив. Випадково і в заборонений час, – розповідає Антон. – Коли починається репетиція, то охорона ставить спеціальні таблички навколо, де написано, що не можна заходити у центр площі, щоб перехожі не заважали митцям.

2. Пам’ятник поету, який випорожнюється

– Цією скульптурою автор хотів сказати, що владі байдуже на людей, – розповідає ведучий. – Але влада не промовчала й відповіла не менш оригінально. Вони повісили на будівлі ратуші голову, яка показує народу язика.

3. Міст Гогенцеллернів

– Це величезний і кремезний міст через річку Рейн, – каже Зайцев. – Він весь завішаний «замочками кохання», там просто немає вільного місця.

4. Кельнський собор

– Ця легендарна гігантська будівля – найбільш помпезне, що є в Кельні, – каже ведучий. – Собор такий грандіозний, що його видно, напевно, з кожного вікна в місті. Уявіть, поки не побудували Ейфелеву вежу, він був найвищою будівлею у світі. Тут точно немає чогось більш величного, адже саме через цю пам’ятку навіть місто Кельн деколи називають «місто-собор». Будували Кельнський собор 632 роки. До речі, цікавий факт – спочатку він був бежевого кольору, але за століття піщаник, з якого будівля зроблена, потемнів природнім шляхом. Не забудьте також зайти всередину, адже там – найбільш вражаюче. Там знаходиться аж десять тисяч квадратних метрів вітражів. Найцікавіший – сучасний вітраж з пікселями, де є 11011 малесеньких шматочків скла різних відтінків. Навесні та восени рівно об 11:11 сонце світить через ці пікселі, і в соборі з’являється райдуга. Побувати там – неймовірні відчуття!

Дивіться повний випуск «Орла&Решки. Чудеса світу» з німецької долини річки Рейн на сайті та на YouTube Нового каналу.

Як ми раніше повідомляли, ведучі тревел-програми "Орел&Решка. Чудеса Світу" показали місця неймовірної краси, від яких захоплює дух.