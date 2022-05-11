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Ведущего Орла и Решки, потерявшего в Мариуполе маму, обвинили в предательстве

Фото: Андрей Бедняков (instagram.com/biedniakov)
Автор: Светлана Мащенко

Уроженца Мариуполя, телеведущего Андрея Беднякова, обвинили в том, что он предал свой родной город.

Об этом звезда "Орла и Решки" рассказал в Instagram.

"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" (писали люди из России)", - написал Бедняков.

Он попросил запомнить, что он - украинец. И другой родины у него нет и не может быть.

"А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели - вы! И за деньги Родину не купишь", - добавил он.

Бедняков заявил, что в Мариуполь украинцы обязательно вернутся. И в другие города тоже.

"Мы уверены в этом. И в этом наша сила", - резюмировал Бедняков.

Напомним, что у телеведущего в Мариуполе во время войны умерла мама.

Также мы писали, что автор Орла и Решки показал, как выглядит его дом в Буче после оккупантов.

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Орел и РешкаАндрей Бедняков