Ведущего Орла и Решки, потерявшего в Мариуполе маму, обвинили в предательстве

Уроженца Мариуполя, телеведущего Андрея Беднякова, обвинили в том, что он предал свой родной город.
Об этом звезда "Орла и Решки" рассказал в Instagram.
"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" (писали люди из России)", - написал Бедняков.
Он попросил запомнить, что он - украинец. И другой родины у него нет и не может быть.
"А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели - вы! И за деньги Родину не купишь", - добавил он.
Бедняков заявил, что в Мариуполь украинцы обязательно вернутся. И в другие города тоже.
"Мы уверены в этом. И в этом наша сила", - резюмировал Бедняков.
Напомним, что у телеведущего в Мариуполе во время войны умерла мама.
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