RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ведучого Орла і Решки, який втратив у Маріуполі маму, звинуватили у зраді

Фото: Андрій Бедняков (instagram.com/biedniakov)
Автор: Світлана Мащенко

Уродженця Маріуполя, телеведучого Андрія Беднякова, звинуватили в тому, що він зрадив своє рідне місто.

Про це зірка "Орла і Решки" розповів в Instagram.

"Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карл! "Зрадник", "через 50 років приїдеш і то, якщо пробачимо" (писали люди з Росії)", - написав Бєдняков.

Він попросив запам'ятати, що він - українець. І іншої Батьківщини у нього немає і не може бути.

"А ті, хто зрадив країну і переметнувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники - ви! І за гроші Батьківщину не купиш", - додав він.

Бєдняков заявив, що в Маріуполь українці обов'язково повернуться. І в інші міста теж.

"Ми впевнені в цьому. І в цьому наша сила", - резюмував Бєдняков.

Нагадаємо, що у телеведучого в Маріуполі під час війни померла мама.

Також ми писали, що автор Орла і Решки показав, як виглядає його будинок у Бучі після окупантів.

Читайте LITE в Google News
Орел и РешкаАндрей Бедняков