Ведучого Орла і Решки, який втратив у Маріуполі маму, звинуватили у зраді

"Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карл! "Зрадник", "через 50 років приїдеш і то, якщо пробачимо" (писали люди з Росії)", - написав Бєдняков.

Він попросив запам'ятати, що він - українець. І іншої Батьківщини у нього немає і не може бути.

"А ті, хто зрадив країну і переметнувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники - ви! І за гроші Батьківщину не купиш", - додав він.

Бєдняков заявив, що в Маріуполь українці обов'язково повернуться. І в інші міста теж.

"Ми впевнені в цьому. І в цьому наша сила", - резюмував Бєдняков.