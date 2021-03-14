Ведический праздник весны в марте 2021: когда празднуем и что он значит

В марте будет отмечаться один из самых древнейших праздников весны – Холи. Этот праздник из ведической культуры и астрологии, которые насчитывает несколько сотен лет от его основания. Он связан с божественным обновлением природы весной и символизирует начало всего нового в жизни людей.

О том, что это за праздник и как его отмечали в старину, рассказали на портале SlovoFraza.

Что это за праздник

Ведический праздник весны Холи появился в индуизме много веков назад. Его неоднократно называли аналогом Масленицы, но специалисты утверждают, что это не так. У этого праздника есть еще одно название – Бенгальский новый год. Холи отмечают в течение нескольких дней, и дата этого праздника становится началом нового года. Люди веселятся несколько дней подряд и восхваляют природу, которая начинает оживать после зимы. Основной посыл – победа добра над злом, света над тьмой.

Традиции праздника Холи

2021 году Холи выпадает на 29 марта. Дата праздника непостоянна и отмечается в день полнолуния месяца Пхалгуны (февраль-март). В этот день по восточным традициям начинает оживать природа, все живое и любовь.

На вечеринках в честь праздника подаются соки, молочные напитки и индийские блюда с приправами. По вечерам на Холи зажигают костры, и люди обливают друг друга водой. Дни празднования связаны с весельем, общением, развлечениями и позитивными эмоциями. Все плохие воспоминания нужно отпустить и направить свои мысли на позитивное будущее.

Веды считали, что Вселенная откликается на чистое добро и для этого нужно очистить энергетические потоки от всего ненужного, от мусора, обид и негатива.

Основной посыл Холи, который используется в праздновании, танцах и развлечениях – заигрывания между мужчиной и женщиной и соединение пар.