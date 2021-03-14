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Ведичне свято весни в березні 2021: коли святкуємо і що він означає

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 15:29
Ведичне свято весни в березні 2021: коли святкуємо і що він означає Ведичне свято весни в березні 2021 (Фото: Getty Images)
Автор: Lite

У березні буде відзначатися одне з найдавніших свят весни – Холі. Це свято з ведичної культури та астрології, що налічує кілька сотень років від його заснування. Він пов'язаний з божественним оновленням природи навесні та символізує початок всього нового в житті людей.

Про те, що це за свято та як його відзначали в старовину, розповіли на порталі SlovoFraza.

Що це за свято

Ведичне свято весни Холі з'явився в індуїзмі багато століть тому. Його неодноразово називали аналогом Масниці, але фахівці стверджують, що це не так. У цього свята є ще одна назва – Бенгальський новий рік. Холі відзначають протягом декількох днів, та дата цього свята стає початком нового року. Люди веселяться кілька днів поспіль і вихваляють природу, яка починає оживати після зими. Основний посил – перемога добра над злом, світла над темрявою.

Традиції свята Холі

2021 році Холі випадає на 29 березня. Дата свята непостійна і відзначається у день повного місяця Пхалгуни (лютий-березень). В цей день за східним традиціям починає оживати природа, все живе і любов.

На вечірках на честь свята подаються соки, молочні напої та індійські страви з приправами. Вечорами на Холі запалюють багаття, і люди обливають один одного водою. Дні святкування пов'язані з веселощами, спілкуванням, розвагами та позитивними емоціями. Всі погані спогади потрібно відпустити та направити свої думки на позитивне майбутнє.

Веди вважали, що Всесвіт відгукується на чисте добро і для цього потрібно очистити енергетичні потоки від усього непотрібного, від сміття, образ і негативу.

Основний посил Холі, який використовується у святкуванні, танцях і розвагах - загравання між чоловіком і жінкою і з'єднання пар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які свята та пам'ятні дати відзначатимуть українці в березні 2021 року.

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