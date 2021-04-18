Ваша жизнь может круто измениться: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 апреля

Гороскоп на апрель говорит о том, что второй весенний месяц станет сложным и напряженным периодом. Возможны резкие изменения в разных сферах жизни, крутые повороты, неожиданные встречи и кардинальные смены целей и направлений.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 19 по 25 апреля. Об этом сообщает издание Vedmochka.

Овен

Будьте мудры и терпеливы в отношениях с коллегами. Не отвечайте злом на зло, проявите великодушие. С 19 по 21 апреля будьте внимательны и осторожны – вас могут круто обмануть. В личных отношениях придется постараться, чтобы разжечь былую страсть, но помните – все в ваших руках!

Телец

Избегайте любых ссор и конфликтов и постарайтесь по-доброму относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. Постарайтесь перенести все сделки на другой период – все договоренности с 19 по 25 апреля окажутся невыгодными. А вот обучение в ближайшие дни будет удачным и очень полезным, можно записаться на онлайн-курсы или прочитать книгу, которую давно хотелось.

Близнецы

Астрологи предупреждают – хронические болячки могут напомнить о себе. И самое лучшее, что можно сделать – придерживаться здорового образа жизни. В выходные лучше всего отправиться на свежий воздух. А с 23 по 25 апреля возможны финансовые поступления, которые вы совершенно не ждали.

Рак

Некоторые представители этого знака могут неожиданно закрутить служебный роман. Однако не обольщайтесь – продолжения у этих отношений скорее всего не будет. На работе постарайтесь не попадаться под горячую руку начальства. Дома сдерживайте эмоции – могут быть конфликты на бытовой почве. Сведите все ссоры на нет по собственной инициативе.

Лев

Звезды сулят заманчивое, но очень рискованное предложение. Принимать его следует только в том случае, если вы будете полностью уверены в результате. А вот работать в ближайшие дни стоит по максимуму, чтобы потом позволить себе отдохнуть на полную катушку. И самое время начинать планировать путешествие.

Дева

Выяснение отношений с близким человеком отложите на потом. Самое лучшее в ближайшие дни – просто отдохнуть друг от друга. Крупные покупки и капиталовложения делать не рекомендуется. А вот сидеть дома не обязательно, астрологи советуют принимать все предложения, которые будут поступать.

Весы

Перед вами будет стоять сложный выбор, но вы все сделаете правильно. Не нужно сомневаться в своих силах. В ближайшее время у вас появится возможность кардинально поменять образ жизни и даже всю судьбу. Следите за знаками – Вселенная будет щедро их раздавать и помогать своими подсказками.

Скорпион

В вашей жизни могут появиться старые знакомые, о которых вы давно уже забыли. Но увы, это будет не очень вовремя. Ближайшие дни будут благоприятными, чтобы продвигать свои идеи перед начальством – они получат одобрение. Если вы дачник – то отправляйтесь на выходные за город. Вы сможете сделать больше и лучше, чем планировали.

Стрелец

На этой неделе вас ждут разочарования и расставания. Отнеситесь ко всему философски и в вашей жизни очень скоро откроются новые двери. Постарайтесь не давать никому в долг – можете потерять деньги. Если кому-то нужна помощь – помогите советом, а не материально.

Козерог

Период с 22 по 25 апреля станет для вас судьбоносным. В это время можете планировать все важные дела. Близкие родственники могут огорчить – будьте к этому готовы. За поддержкой стоит обратиться к друзьям, ко второй половине – они смогут найти слова, от которых вы почувствуете себя намного лучше.

Водолей

Все переезды и перелеты отложите до лучших дней, и вообще поездку – перенесите. Самое лучшее времяпровождение для вас – дома, лежа на диване с интересной книгой или за просмотром кинофильмов. Вам нужен пассивный отдых. А вот физический труд сейчас может обернуться травмами или обострением хронических заболеваний.

Рыбы

Если не хотите испортить отношения, то передайте бразды правления тому, кто старше и сильнее. А в это время займитесь собой. Женщинам можно обновить гардероб, мужчинам – заняться важными покупками. Кстати, сейчас идеальное время для приобретения машины или квартиры. А вот кредит на такие вещи брать нежелательно.