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Ваша доля зміниться на краще вже в листопаді: Глоба назвав обрані знаки Зодіаку

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Субота 23 жовтня 2021 06:00
Ваша доля зміниться на краще вже в листопаді: Глоба назвав обрані знаки Зодіаку Колаж РБК-Україна: Гороскоп на 2021 рік від Глоби
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на листопад 2021 розповість про чотири знаки Зодіаку, яким останній місяць осені подарує важливі зміни у фінансовій, любовній і діловій сфері. Обраних представників зодіакальних сузір'їв назвав астролог Павло Глоба.

Про це пише Діалог.

Овен

Павло Глоба впевнений, що для Овна в листопаді 2021 все задумане вдасться втілити в життя. Успіх буде слідувати за вами по п'ятах - не пропустіть свій шанс. Підвести може тільки здоров'я: пам'ятайте про своєчасну профілактику і не ігноруйте проблеми.

Лев

Леви в листопаді зможуть відчути себе справжніми царями. У вас буде виходити все, за що б ви не взялися. Що важливо - уникайте авантюрних операцій з фінансами, є ризик бути обдуреним. Уникнути негативних наслідків допоможе розважливість і стриманість.

Діва

Діву в листопаді чекає успіх на любовному фронті. Астролог рекомендує вам зануритися у вир пристрастей і відпустити всі обмежувачі. Самотні представники знака Зодіаку зможуть зустріти свою половинку, а сімейні Діви - зміцнити існуючі відносини.

Козеріг

Козерога в листопаді чекає грандіозний успіх на роботі. Ваша кар'єра може зрушити з місця і стрімко піти вгору. А ось в особистому житті - повний штиль. Зосередьтеся в листопаді саме на діловій сфері, відклавши особисте на потім.

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку серед жінок, яким Чорний Тигр в 2021 році принесе удачу.

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