Вакарчук и Ляля Фонарева в начале семейной жизни: история любви и редкие фото

Какая история любви Вакарчука и Фонаревой, и как зарождалась их совместная семейная жизнь - читайте в нашем материале ниже.

Близкие музыканта рассказывали, что Святослава и Лялю связал вместе "Океан Ельзи". Так, романтические отношения пары зародились в начале карьеры рокеров во время гастролей, и фактически их любовь - чуть ли "ровесница" с историей группы, которая была создана 12 октября 1994 года во Львове.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева на отдыхе в Венеции в 2006 году (фото: viva.ua)

Фонарева (старше Вакарчука на 2 года) была выпускницей лондонскую школы стилистов Toni & Guy, жила и работала в Британии около двух лет. Она помогала "океанам" и была ответственна за их имидж, была стилистом и фотографом группы, позже стала арт-директором. Влюбленные постоянно была вместе - и дома, и на концертах, и на репетициях.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева полюбили друг друга еще в 1990-х (фото: Rustars)

У Ляли в то время уже была дочь Диана от брака с бизнесменом из Львова, владельца сети парикмахерских салонов Владимиром Тарасюком. Девочка родилась 14 июля 1993 года.

Своих детей у Вакарчука от брака с Фонаревой нет, но падчерицу, которая скоро будет отмечать 28-летие, рокер любит, как собственного ребенка.

Диана получила блестящее образование, она училась в Киеве в гимназии имени Леси Украинки №117, а затем в Киевском институте международных отношений (КИМО) при университете имени Тараса Шевченко, по окончанию которого стала специалистом по международной информации. В декабре 2018 года закончила Ноттингемский университет в Британии и получила диплом магистра. Девушка занимается маркетингом в моде и дизайне, и частично она в команде разработчиков.

Святослав Вакарчук с женой и дочерью (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Приемная дочь Святослава Вакарчука Диана (фото из соцсети)

Даже когда группа "Океан Ельзи" добилась громадной популярности, завоевала любовь миллионов меломанов и попала под пристальное внимание прессы, Вакарчук продолжал оберегать от софитов свою личную жизнь.

Только в 2015 году стало известно, что пара связала себя узами брака. Церемония состоялась во Львове в узком кругу, и, как рассказывал клавишник группы Милош Елич в своей соцсети, это была "скромная свадьба". Так, влюбленные просто расписались и не устраивали громкого торжества.

Фото: Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева не афишировали отношений

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева (фото: ivona.bigmir.net)

До бракосочетания Святослав и Ляля жили вместе около 15 лет.

Однажды в интервью журналу Viva! Вячеслав отметил, что, по его мнению, "все браки заключаются на небесах", а не в ЗАГСах.

Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук (фото: joinfo.ua)

Своей любимой фронтмен "Океан Ельзи" посвятил много песен, а в клипе на трогательный хит "Холодно" также снялась сама Фонарева.

Видео: Океан Ельзи - Холодно

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева (фото: karavan.ua)

Сейчас, рассказывая о решении расторгнуть отношения, музыкант и политик, волонтер и общественный деятель подчеркивает, что они с Лилей "всегда были, есть и будем близкими людьми".

"Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - написал Вакарчук в Facebook 12 июня.

Святослав Вакарчук с женой Лялей Фонарвой на концерте Стинга в 2011 году в Киеве (фото: tochka.net)

Также лидер "Океан Ельзи" попросил с уважением отнестись к своему и Лялиному личному пространству, и "воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу".

Святослав добавил, что жизнь продолжается, и все будет хорошо.

Фото: Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева прожили вместе в браке более 20 лет