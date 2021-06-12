Вакарчук і Ляля Фонарьова на початку сімейного життя: історія кохання і рідкісні фото

Яка історія кохання Вакарчука і Фонарьової, і як зароджувалася їх спільне сімейне життя - читайте в нашому матеріалі нижче.

Близькі музиканта розповідали, що Святослава і Лялю пов'язав разом "Океан Ельзи". Так, романтичні стосунки пари зародилися на початку кар'єри рокерів під час гастролей, і фактично їх кохання - чи не "ровесниця" з історією групи, яка була створена 12 жовтня 1994 року у Львові.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова на відпочинку у Венеції в 2006 році (фото: viva.ua)

Фонарьова (старша за Вакарчука на 2 роки) була випускницею Лондонської школи стилістів Toni & Guy, жила і працювала в Британії близько двох років. Вона допомагала "океанам" і була відповідальна за їх імідж, була стилістом і фотографом групи, пізніше стала арт-директором. Закохані постійно була разом - і вдома, і на концертах, і на репетиціях.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова полюбили один одного ще в 1990-х (фото: Rustars)

У Лялі в той час вже була дочка Діана від шлюбу з бізнесменом зі Львова, власника мережі перукарських салонів Володимиром Тарасюком. Дівчинка народилася 14 липня 1993 року.

Своїх дітей у Вакарчука від шлюбу з Фонарьовою немає, але падчерку, яка скоро відзначатиме 28-річчя, рокер любить, як власну дитину.

Діана отримала блискучу освіту, вона навчалася в Києві в гімназії імені Лесі Українки №117, а потім у Київському інституті міжнародних відносин (КІМО) при університеті імені Тараса Шевченка, по закінченню якого стала фахівцем з міжнародної інформації. У грудні 2018 року закінчила Ноттінгемський університет у Британії та отримала диплом магістра. Дівчина займається маркетингом в моді та дизайні, і частково вона в команді розробників.

Святослав Вакарчук з дружиною і дочкою (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Прийомна дочка Святослава Вакарчука Діана (фото з соцмережі)

Навіть коли група "Океан Ельзи" домоглася величезної популярності, завоювала любов мільйонів меломанів і потрапила під пильну увагу преси, Вакарчук продовжував оберігати від софітів своє особисте життя.

Тільки в 2015 році стало відомо, що пара зв'язала себе узами шлюбу. Церемонія відбулася у Львові у вузькому колі, і, як розповідав клавішник гурту Мілош Єліч у своїй соцмережі, це було "скромне весілля". Так, закохані просто розписалися і не влаштовували гучної урочистості.

Фото: Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова не афішували стосунків

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова (фото: ivona.bigmir.net)

До одруження Святослав і Ляля жили разом близько 15 років.

Одного разу в інтерв'ю журналу Viva! В'ячеслав зазначив, що, на його думку, "всі шлюби укладаються на небесах", а не в РАГСах.

Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук (фото: joinfo.ua)

Своїй коханій фронтмен "Океан Ельзи" присвятив багато пісень, а в кліпі на зворушливий хіт "Холодно" також знялася сама Фонарьова.

Відео: Океан Ельзи - Холодно

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова (фото: karavan.ua)

Зараз, розповідаючи про рішення розірвати стосунки, музикант і політик, волонтер і громадський діяч наголошує, що вони з Лілею "завжди були, є і будемо близькими людьми".

"Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все", - написав Вакарчук у Facebook 12 червня.

Святослав Вакарчук з дружиною Лялею Фонарьовою на концерті Стінга в 2011 році в Києві (фото: tochka.net)

Також лідер "Океан Ельзи" попросив з повагою поставитися до свого і Лялі особистого простору, і "утриматися від додаткових питань і дискусій з цього приводу".

Святослав додав, що життя триває, і все буде добре.

Фото: Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова прожили разом у шлюбі більше ніж 20 років