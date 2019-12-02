"Увидеть выпавшие глаза собеседника": Маша Ефросинина мощно высказалась об отношении к своему возрасту

Маша Ефросинина, которая ранее очаровала нежным фото с сыночком, не перестает восхищать поклонников своей активной жизненной позицией, а также мотивацией. Украинская телеведущая уже давно известна также в роли популярного украинского блогера. Ефросинина часто делится с подписчиками своими секретами красоты, различными “жизненными лайфхаками” и т.д. Особенное место в блоге Маши занимает тема мотивации.

Свой новый пост Ефросинина решила посвятить теме возраста. Напомним, что в мае 2019 года Маше исполнилось 40 лет. Телеведущая отмечает, что с этой датой ей стали все чаще писать комментарии, акцентируя внимание на возрасте. И это удивляет ведущую.

“Как вы так хорошо выглядите... в вашем возрасте?"; "Ой нет, для вашего возраста уже не положено так одеваться !"; "Надо же, Вас не узнать, прям девочка, если не знать какого вы года рождения!".... И ещё десяток вариантов в таком духе предлагает мне моя жизнь ежедневно, ровно с того дня, как 25 мая я опубликовала, что мне исполнилось сорок лет. Вот пока было 39, не было приставки “в вашем возрасте” к каждому комплименту, а как бомбанул сорокет, появилась”, - отмечает Ефросинина.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая удивляется, что подобная ситуация прослеживалась и с ее бабушкой. Когда женщине было 42 года и у нее появился первый внук, она отодвинула на задний план моду. Зато стала носить платки - “чтобы соответствовать роли бабушки”.

“Почему в мои 23 меня никто не спрашивал : “Что ты, Маша, так хреново выглядишь в своём возрасте?” То есть человеческое сознание как бы заявляет, что быть больной, толстой, прыщавой и несчастной в двадцать - это нормально, а счастливой и здоровой в сорок- аномалия! Моей бабушке было 42 года, когда у неё появился первый внук - и она сразу надела платок, и спрятала женственные платья : “Теперь я бабушка, этому надо соответствовать, а то люди не поймут”. И так воспиталось несколько поколений. И эти поколения передают то же своим детям.. К моему величайшему сожалению”, - вспоминает Маша.

Блогер не перестает подчеркивать: возраст - всего лишь цифра в паспорте!

“Все, кто следит за мной, знайте, я считаю, что возраст сегодня - это лишь паспортные данные, цифры, которыми можно щеголять, чтобы увидеть выпавшие глаза собеседника, спросившего сколько тебе лет! Не более... Подружив своё тело и сознание, мы способны давать противоположную версию всему, что десятилетиями цементировало стереотипы о том, как устроен возраст - его цикличность и прочие “законы”! Реальность в моменте! Молодые становятся президентами и изобретают социальные сети! Зрелые влюбляются, усыновляют детей и ставят рекорды по физической выносливости!

И только ленивые, потерявшие свой паспорт в хаосе и в безразличии к собственной жизни, закидывают какашками про пластику и достаток тех, кто решительно наслаждается возможностями, которые даёт человеку природа и современные технологии... П.С. Кстати, моя мама, познакомилась с мужчиной, ставшим новой любовью ее жизни, почти в пятьдесят лет! Просто так, случайно в кафе! Да, так бывает! Главное, осознать одно — жизнь ценна и непредсказуема, несмотря на то, какая цифра написана в куске синего картона”, - подытожила Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Ефросинина научила любить себя и преодолевать кризис в отношениях.