Успехи на любовном фронте обеспечены: женский гороскоп с 18 по 24 октября

Овен

Если вы давно хотели покончить с вредными привычками, не упустите благоприятный период на этой неделе. Жизнь Овнов начнет меняться в лучшую сторону почти во всех сферах, нужно лишь четко сформулировать свои мечты и следовать тщательному плану. Важными будут любые мелочи и ситуации.

Телец

Юпитер выйдет из ретроградного движения, и Тельцы смогут победить свои самые худшие черты характера. Для представительниц этого знака начнется самый благоприятный период, и они смогут стать намного успешнее и продуктивнее. А звезды добавят им шарма и очарования, которые сделают Тельцов более притягательными для противоположного пола.

Близнецы

В ближайшие дни Близнецам рекомендуется показать миру свои самые лучшие стороны и заняться тем, что они уже давно откладывали. Достичь успеха будет реально в любой сфере жизни. Неделя будет насыщенная и категорически нельзя тратить время впустую. А звезды помогут укрепить энергетику и стать сильнее психологически.

Рак

Самым важным для Раков на этой неделе станет сила слова. Если они хотят любви – нужно о ней говорить. Если достичь успеха в финансах – обсуждать работу и бизнес. Астрологи рекомендуют все силы и душу в то, что для них является самым важным. А заняться на этой неделе нужно тем, что греет и вдохновляет.

Лев

Окончание периода ретроградного Меркурия 18 октября выведет Львов из черной полосы. Возможно, им придется обратиться за помощью к кому-то из близких или друзей. Постарайтесь не проявлять излишнюю самостоятельность, сейчас она до добра не доведет. Доверяйте своей интуиции, это поможет достичь новых высот.

Дева

Гармония в доме на этой неделе станет залогом успеха. Гармония внутри и снаружи благотворно скажется на настроении и здоровье Дев, а также на настроении и здоровье самых близких людей. Если что-то пойдет не по намеченному плану, не срывайтесь и не злитесь. Научитесь быть мудрее и извлекать полезные уроки из любой ситуации.

Весы

Начните каждый день этой недели с любви ко всему миру и самой себе. Это поможет привлечь больше удачи и позитива в жизнь, и значительно повысит притягательность и харизму. Научитесь отделять важное от напускного и расставлять приоритеты в своей жизни.

Скорпион

Звезды и планеты решительно настроены сейчас исполнять все ваши мечты, воспользуйтесь этим шансом. Настройтесь на нужную волну и не слушайте мнение других людей по этому поводу. Люди могут быть недоброжелательными, пессимистичными и завистливыми. Общайтесь с теми в ближайшие дни, кому вы действительно доверяете.

Стрелец

В ближайшие дни Стрельцам нужно стать более энергичными и активными, чтобы успеть сделать все свои дела, справиться с обязанностями и работой точно в срок. Женщинам в личных отношениях стоит быть повнимательнее из-за соперниц на горизонте. Также остерегайтесь завистливых людей и будьте внимательны.

Козерог

Планеты помогут Козерогам в ближайшую неделю стать лучшей версией самой себя и исполнить все желания. Неделя прекрасно подходит для романтического отдыха с любимым мужчиной. А тем, кто еще находится в поиске своей половинки, стоит помнить о том, что удача не улыбается дважды.

Водолей

Перестаньте пускать негативные мысли в свое пространство и ругать себя за ошибки в прошлом. Это может притянуть неприятности в вашу жизнь. Самым опасным днем на этой неделе станет 20 октября – в этот день отрицательные мысли могут быстро осуществиться. В Полнолуние не покидайте свою зону комфорта, не тратьте много денег, не задерживайтесь на работе.

Рыбы

В ближайшие дни Рыбы могут столкнуться с различными трудностями на своем пути. В конце недели интерес к поставленным целям и задачам может пойти на спад. Может появиться внутреннее беспокойство и тревога. Не думайте много о своем прошлом, чтобы не привлечь в свою жизнь негативные события.