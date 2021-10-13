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Вторая половина октября сделает эти знаки Зодиака богаче: ищите себя в списке!

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Среда 13 октября 2021 05:27
Вторая половина октября сделает эти знаки Зодиака богаче: ищите себя в списке! Кому вторая половина октября принесет удачу в деньгах (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что вторая половина месяца станет более удачной для большинства представителей зодиакального созвездия. Планеты и звезды помогут решить важные задачи, обрести покой и уверенность в собственных силах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина октября принесет значительное улучшение материального положения. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Астрологи рекомендуют ставить перед собой амбициозные планы, так как октябрь станет для них временем исполнения желаний, в том числе м материальных. Для достижения целей стоит избавиться от страха перед неизвестным, попробовать что-то новое, изменить амплуа. Можно совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в ремонт, делать подарки друзьям и родным.

Близнецы

Приятные перемены у Близнецов начнутся после 12 октября. Везти будет тем, кто много работает с документами. Доходы у представителей интеллектуальных профессий поползут вверх. Астрологи рекомендуют принимать людей такими, какие они есть, так как отсутствие ссор приведет к снижению денежных потерь автоматически.

Рак

Представителям этого знака стоит потратить деньги на необычный отдых и новую одежду – это поднимет настроение и вернет уверенность в себе. В конце месяца Раков может посетить гениальная идея, которая перевернет их жизнь с ног на голову и станет началом нового пути в финансовой жизни.

Рыбы

Наступит период, когда мечты и желания начнут исполняться очень быстро и непредсказуемо. Финансовую удачу обеспечат звезды и планеты. Чтобы быстрее достичь желаемого, Рыбам необходимо обрести больше уверенности в своих силах. Стоит прислушиваться к голосу разума, а не к интуиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым середина октября принесет успех в любви.

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