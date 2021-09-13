Успех не за горами: гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 13 по 19 сентября

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что первый месяц осени станет размеренным и спокойным. Большинство сложных ситуаций найдут свое решение, а отношения с близкими наполнятся гармонией и взаимопониманием.
Астрологи рассказали, что обещает гороскоп Таро для каждого знака Зодиака в ближайшую неделю. Об этом информирует SlovoFraza.
Неделю стоит начать с освобождения своего пути – отбросить все старые идеи и планы, которые не дают развиваться. Станьте хозяевами своей жизни, найдите силы для покорения новых вершин. Будьте осторожны и внимательны, чтобы при принятии важного решения не ошибиться. События начнут развиваться стремительно и только состояние покоя поможет понять причины происходящего.
Тельцам стоит начать неделю без спешки и не терять бдительность – интуиция поможет обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь нужные перемены. Будьте находчивыми, ищите новые пути развития, внедряйте что-то новое в работе или жизни. Используйте свои таланты, чтобы справиться с трудностями. В конце недели будьте во всем честны. Ясный ум поможет не ошибиться, а умение вовремя остановиться поможет обойти стороной неприятности.
Неделя начнется удачно, и Близнецы смело могут идти по своему пути. В ближайшие дни их ждет много позитивных событий. Если они смогут преодолеть свои страхи и сомнения – смогут достичь новых высот. Возможно, придется преодолеть какие-то темные стороны своей личности. Не стоит надеяться, что все проблемы решаться одним махом. Не торопите события, придерживайтесь баланса во всем.
В начале недели Раки смогут обрести уверенность, легко разрешить трудные ситуации и найти источник вдохновения. Сохраняйте внутреннее равновесие, чтобы не попасть в неприятности и не потакайте темным сторонам своей личности. Капризы и прихоти могут преградить вам путь к счастью. Все проблемы в ближайшее время останутся позади, и если Раки не будут медлить с воплощением планов в жизнь, их ждет процветание.
Не потакайте слабостям в начале недели и не теряйте бдительность. Вам нужно избавиться от зависимости, от всего, что мешает развиваться. Положитесь на судьбу и не пытайтесь торопить события. Ваше внимание и созидательная энергия принесет позитивные изменения. А вот в конце недели постарайтесь не торопиться с принятием ответственных решений. Взвесьте все за и против, чтобы не ошибиться.
Перемены начнутся в самом начале недели, и появится возможность попрощаться с прошлым и начать новый этап в жизни. Оставьте там свои нереализованные планы и старые идеи, возможно придется даже побыть в одиночестве. Чтобы привлечь желаемое, нужно определиться с планами и целями. Неделя завершится динамично – находчивость и умение быстро подстраиваться под обстоятельства помогут найти путь к личному счастью.
Используйте на этой неделе весь свой потенциал, включите инициативу – это поможет достичь результатов и завоевать хорошую репутацию. Перемены будут положительные, но Весам стоит не только сохранять душевное равновесие, но и отказаться от поспешных действий. Будьте внимательны в середине недели, интуиция вас убережет от проблем. На выходных стоит побыть немного в одиночестве, чтобы собраться с силами, скорректировать планы и отказаться от старых идей.
Неделя станет напряженной и подвешенной. Нужна решительность, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и умение правильно расставлять приоритеты. Чтобы впустить в жизнь что-то новое, нужно сначала отпустить старое. Не тратьте время на выполнение старых задач. Вдумчиво отнеситесь к своей работе и несите ответственность за свои поступки, не потакая своим капризам и иллюзиям.
Стрельцам карты обещают активную работу и хорошее вознаграждение за нее. К задачам стоит подходить осмысленно и не хвастаться результатами, пока они не будут закончены. Влиятельный человек может оказать вам помощь – не стоит от нее отказываться. В конце недели придется резко менять свои планы, что-то зайдет в тупик. Желательно иметь в голове запасной план и не терять время на переключение.
Вас ждет прилив сил и оптимизм, начинайте неделю активно. Любые желания в эти дни могут стать реальностью, но нужно хорошо потрудиться и поверить в себя. Откажитесь от спешки, привлекайте позитивные мысли. Возможность не торопиться в действиях убережет вас от ошибок и приведет к нужному результату. В конце недели сможете сделать важный рывок и получит вознаграждение. Ожидается благоприятное стечение обстоятельств, когда самые сложные дела будут по плечу.
На этой неделе возможны события, которые не получится контролировать. Сохраняйте спокойствие, чтобы понять суть происходящего. Не торопитесь совершать решительные действия. Вы сможете избавиться от трудностей и отстоять свою позицию, если будете действовать честно. Не спешите в конце недели, чтобы не пропустить важный знак судьбы.
Не сомневайтесь в своих силах и идите по намеченному пути уверенно. От ваших усилий зависит размер награды, поэтому постарайтесь выполнить все важные дела вовремя. Не доверяйте слухам, не потакайте страхам – это заведет в тупик. Держите свою жизнь под контролем. Если вы сможете довериться переменам, что вас ждет успешное будущее. Вы сможете открыть новую страницу свой жизни.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи пообещали всем знакам Зодиака в ближайшую неделю, с 13 по 19 сентября.