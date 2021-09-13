Успех не за горами: гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 13 по 19 сентября

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что первый месяц осени станет размеренным и спокойным. Большинство сложных ситуаций найдут свое решение, а отношения с близкими наполнятся гармонией и взаимопониманием.

Овен – Башня, Дурак и Колесо Фортуны.

Неделю стоит начать с освобождения своего пути – отбросить все старые идеи и планы, которые не дают развиваться. Станьте хозяевами своей жизни, найдите силы для покорения новых вершин. Будьте осторожны и внимательны, чтобы при принятии важного решения не ошибиться. События начнут развиваться стремительно и только состояние покоя поможет понять причины происходящего.

Телец – Верховная жрица, Маг и Правосудие

Тельцам стоит начать неделю без спешки и не терять бдительность – интуиция поможет обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь нужные перемены. Будьте находчивыми, ищите новые пути развития, внедряйте что-то новое в работе или жизни. Используйте свои таланты, чтобы справиться с трудностями. В конце недели будьте во всем честны. Ясный ум поможет не ошибиться, а умение вовремя остановиться поможет обойти стороной неприятности.

Близнецы – Звезда, Солнце и Умеренность

Неделя начнется удачно, и Близнецы смело могут идти по своему пути. В ближайшие дни их ждет много позитивных событий. Если они смогут преодолеть свои страхи и сомнения – смогут достичь новых высот. Возможно, придется преодолеть какие-то темные стороны своей личности. Не стоит надеяться, что все проблемы решаться одним махом. Не торопите события, придерживайтесь баланса во всем.

Рак – Мир, Дьявол и Солнце

В начале недели Раки смогут обрести уверенность, легко разрешить трудные ситуации и найти источник вдохновения. Сохраняйте внутреннее равновесие, чтобы не попасть в неприятности и не потакайте темным сторонам своей личности. Капризы и прихоти могут преградить вам путь к счастью. Все проблемы в ближайшее время останутся позади, и если Раки не будут медлить с воплощением планов в жизнь, их ждет процветание.

Лев – Дьявол, Императрица и Влюбленные

Не потакайте слабостям в начале недели и не теряйте бдительность. Вам нужно избавиться от зависимости, от всего, что мешает развиваться. Положитесь на судьбу и не пытайтесь торопить события. Ваше внимание и созидательная энергия принесет позитивные изменения. А вот в конце недели постарайтесь не торопиться с принятием ответственных решений. Взвесьте все за и против, чтобы не ошибиться.

Дева – Смерть, Отшельник и Маг

Перемены начнутся в самом начале недели, и появится возможность попрощаться с прошлым и начать новый этап в жизни. Оставьте там свои нереализованные планы и старые идеи, возможно придется даже побыть в одиночестве. Чтобы привлечь желаемое, нужно определиться с планами и целями. Неделя завершится динамично – находчивость и умение быстро подстраиваться под обстоятельства помогут найти путь к личному счастью.

Весы – Маг, Верховная жрица, Отшельник

Используйте на этой неделе весь свой потенциал, включите инициативу – это поможет достичь результатов и завоевать хорошую репутацию. Перемены будут положительные, но Весам стоит не только сохранять душевное равновесие, но и отказаться от поспешных действий. Будьте внимательны в середине недели, интуиция вас убережет от проблем. На выходных стоит побыть немного в одиночестве, чтобы собраться с силами, скорректировать планы и отказаться от старых идей.

Скорпион – Повешенный, Башня и Император

Неделя станет напряженной и подвешенной. Нужна решительность, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и умение правильно расставлять приоритеты. Чтобы впустить в жизнь что-то новое, нужно сначала отпустить старое. Не тратьте время на выполнение старых задач. Вдумчиво отнеситесь к своей работе и несите ответственность за свои поступки, не потакая своим капризам и иллюзиям.

Стрелец – Звезда, Иерофант, Повешенный

Стрельцам карты обещают активную работу и хорошее вознаграждение за нее. К задачам стоит подходить осмысленно и не хвастаться результатами, пока они не будут закончены. Влиятельный человек может оказать вам помощь – не стоит от нее отказываться. В конце недели придется резко менять свои планы, что-то зайдет в тупик. Желательно иметь в голове запасной план и не терять время на переключение.

Козерог – Звезда, Умеренность, Колесница

Вас ждет прилив сил и оптимизм, начинайте неделю активно. Любые желания в эти дни могут стать реальностью, но нужно хорошо потрудиться и поверить в себя. Откажитесь от спешки, привлекайте позитивные мысли. Возможность не торопиться в действиях убережет вас от ошибок и приведет к нужному результату. В конце недели сможете сделать важный рывок и получит вознаграждение. Ожидается благоприятное стечение обстоятельств, когда самые сложные дела будут по плечу.

Водолей – Колесо фортуны, Суд и Умеренность

На этой неделе возможны события, которые не получится контролировать. Сохраняйте спокойствие, чтобы понять суть происходящего. Не торопитесь совершать решительные действия. Вы сможете избавиться от трудностей и отстоять свою позицию, если будете действовать честно. Не спешите в конце недели, чтобы не пропустить важный знак судьбы.

Рыбы – Звезда, Луна и Смерть

Не сомневайтесь в своих силах и идите по намеченному пути уверенно. От ваших усилий зависит размер награды, поэтому постарайтесь выполнить все важные дела вовремя. Не доверяйте слухам, не потакайте страхам – это заведет в тупик. Держите свою жизнь под контролем. Если вы сможете довериться переменам, что вас ждет успешное будущее. Вы сможете открыть новую страницу свой жизни.