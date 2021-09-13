Успіх не за горами: гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 13 по 19 вересня

Гороскоп на вересень говорить про те, що перший місяць осені стане розміреним і спокійним. Більшість складних ситуацій знайдуть своє рішення, а відносини з близькими наповняться гармонією і взаєморозумінням.

Овен - Вежа, Дурень і Колесо Фортуни.

Тиждень варто почати зі звільнення свого шляху - відкинути всі старі ідеї та плани, які не дають розвиватися. Стати господарями свого життя, знайдіть сили для підкорення нових вершин. Будьте обережні та уважні, щоб при прийнятті важливого рішення не помилитися. Події почнуть розвиватися стрімко і тільки стан спокою допоможе зрозуміти причини того, що відбувається.

Телець - Верховна жриця, Маг і Правосуддя

Тельцям варто почати тиждень без поспіху і не втрачати пильність – інтуїція допоможе обійти стороною неприємності та залучити в життя потрібні зміни. Будьте винахідливими, шукайте нові шляхи розвитку, впроваджуйте щось нове в роботі або житті. Використовуйте свої таланти, щоб впоратися з труднощами. В кінці тижня будьте у всьому чесні. Ясний розум допоможе не помилитися, а вміння вчасно зупинитися допоможе обійти стороною неприємності.

Близнюки - Зірка, Сонце і Помірність

Тиждень почнеться вдало, і Близнюки сміливо можуть йти своїм шляхом. Найближчими днями їх чекає багато позитивних подій. Якщо вони зможуть подолати свої страхи та сумніви – зможуть досягти нових висот. Можливо, доведеться подолати якісь темні сторони своєї особистості. Не варто сподіватися, що всі проблеми вирішуватися одним махом. Не квапте події, дотримуйтеся балансу у всьому.

Рак - Мир, Диявол і Сонце

На початку тижня Раки зможуть набути впевненості, легко вирішити важкі ситуації та знайти джерело натхнення. Зберігайте внутрішню рівновагу, щоб не потрапити в неприємності й не потурайте темним сторонам своєї особистості. Примхи можуть перепинити вам шлях до щастя. Всі проблеми найближчим часом залишаться позаду, і якщо Раки не будуть зволікати з втіленням планів в життя, їх чекає процвітання.

Лев - Диявол, Імператриця і Закохані

Не потурайте слабкостям на початку тижня і не втрачайте пильність. Вам потрібно позбутися залежності, від усього, що заважає розвиватися. Покладіться на долю і не намагайтеся квапити події. Ваша увага і творча енергія принесе позитивні зміни. А ось в кінці тижня постарайтеся не поспішати з прийняттям відповідальних рішень. Зважте всі за і проти, щоб не помилитися.

Діва - Смерть, Відлюдник і Маг

Зміни почнуться на самому початку тижня, і з'явиться можливість попрощатися з минулим і почати новий етап в житті. Залиште там свої нереалізовані плани та старі ідеї, можливо доведеться навіть побути на самоті. Щоб залучити бажане, потрібно визначитися з планами та цілями. Тиждень завершиться динамічно - винахідливість і вміння швидко підлаштовуватися під обставини допоможуть знайти шлях до особистого щастя.

Терези - Маг, Верховна жриця, Відлюдник

Використовуйте на цьому тижні весь свій потенціал, включіть ініціативу - це допоможе досягти результатів і завоювати хорошу репутацію. Зміни будуть позитивні, але Терезам варто не тільки зберігати душевну рівновагу, але і відмовитися від поспішних дій. Будьте уважні в середині тижня, інтуїція вас вбереже від проблем. На вихідних варто побути трохи на самоті, щоб зібратися з силами, скорегувати плани та відмовитися від старих ідей.

Скорпіон - Повішений, Вежа та Імператор

Тиждень стане напруженим і підвішеним. Потрібна рішучість, щоб змінити своє життя на краще і вміння правильно розставляти пріоритети. Щоб впустити в життя щось нове, потрібно спочатку відпустити старе. Не витрачайте час на виконання старих завдань. Вдумливо поставтеся до своєї роботи та несіть відповідальність за свої вчинки, не потураючи своїм примхам і ілюзіям.

Стрілець - Зірка, Ієрофант, Повішений

Стрільцям карти обіцяють активну роботу і хорошу винагороду за неї. До завдань варто підходити осмислено і не хвалитися результатами, поки вони не будуть закінчені. Впливова людина може надати вам допомогу - не варто від неї відмовлятися. В кінці тижня доведеться різко міняти свої плани, щось зайде в глухий кут. Бажано мати в голові запасний план і не втрачати час на перемикання.

Козоріг - Зірка, Помірність, Колісниця

Вас чекає прилив сил і оптимізм, починайте тиждень активно. Будь-які бажання в ці дні можуть стати реальністю, але потрібно добре попрацювати та повірити в себе. Відмовтеся від поспіху, залучайте позитивні думки. Можливість не поспішати в діях вбереже вас від помилок і призведе до потрібного результату. В кінці тижня зможете зробити важливий ривок і отримає винагороду. Очікується сприятливий збіг обставин, коли найскладніші справи будуть по плечу.

Водолій - Колесо Фортуни, Суд і Помірність

На цьому тижні можливі події, які не вийде контролювати. Зберігайте спокій, щоб зрозуміти суть того, що відбувається. Не поспішайте здійснювати рішучі дії. Ви зможете позбутися від труднощів і відстояти свою позицію, якщо будете діяти чесно. Не поспішайте в кінці тижня, щоб не пропустити важливий знак долі.

Риби - Зірка, Місяць і Смерть

Не сумнівайтеся у своїх силах і йдіть наміченим шляхом впевнено. Від ваших зусиль залежить розмір нагороди, тому постарайтеся виконати всі важливі справи вчасно. Не довіряйте чуткам, не потурайте страхам – це заведе в глухий кут. Тримайте своє життя під контролем. Якщо ви зможете довіритися змінам, що вас чекає успішне майбутнє. Ви зможете відкрити нову сторінку свій життя.